モデルの阿部なつきが、26日までに自身のインスタグラムを更新。フランスでのショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】夜のとばりに映えるゴージャス 視線を逃さないキャミドレスの白肌

16日にカンヌを訪れていることを明かした阿部。「美容イベントにご招待いただき、 南仏の美しい街並みが残る Mougins Vieille Villeへ」と記し、ムージャンでのショットを公開。「石畳の小道やアートに囲まれた空間が本当に素敵で、 まるで映画の中みたいな時間でした…♡」と続けた。日差しを浴びたキャミワンピ姿でカフェを楽しむ姿こそ、まさにアート。美しい風景をバックにしたカットも合わせて投稿した。



翌17日には「カンヌ国際映画祭 お仕事でフランスくるのはじめて♡ 本当に素敵だったなあ」とキャミドレス姿のゴージャスな出で立ちを披露。さらに18日にはネックラインの深いタンクトップで健康的なボディを誇示し、「Niceの街並みが可愛すぎて、 ずっとお散歩してた日」と地中海を望むニースでの様子をつづり、歴史を感じさせる街並みでのショットも披露している。



5月初旬には初めての訪問だったという宮古島でのバカンスを満喫する様子も公開。おへそがのぞくチューブトップに身を包んだ姿、ドット模様のスカートがかわいい「リゾートにぴったりなワンピース」を着た海辺でのカットなど、リゾート感あふれる写真をアップしている。



ファンからは「スッゴクスッゴクステキです」「わーお」「最高ですやん」と一連の投稿に絶賛の声。さらに「まるで映画のワンシーンのヒロイン」「綺麗すぎる」「風景も容姿も素敵」「美女にニースの景色がよく似合いますね」など称賛がやまなかった。阿部は1999年生まれ。スタイルの良さから“令和の峰不二子”の愛称でも知られる。



（よろず～ニュース編集部）