TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が27日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。

公式Xは「【みんなの説SP】▼縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたら、ひょうろくだと思って声かけちゃう説▼手ぶらで歩いてるおばあちゃんなど存在しない説など12説を検証」と発表した。

同番組の演出を務める同局名物社員の藤井健太郎氏も自身のXで「■縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたら、ひようろくだと思って声かけちゃう説 ■下呂温泉の人たち、さすがにゲボ派説 ■赤ちゃんの性別、あぁ〜しらきのシステムで夫に発表したらめちゃくちゃ盛り上がる説 ■手ぶらで歩いてるおばあちゃんなど存在しない説■ 「ジャムパン買ってきて」と言われても探すの大変説 ■大倉士門、めちゃくちゃ急いでたら門は略字で書く説 ■男子大、存在しない説 ■驚いたら後ろに吹っ飛ぶでおなじみサン北川、背後が崖だったら死亡説 ■「ノブの相方は？」と聞かれてフッキーと答える人0人説 ■クロちゃん、「さん」づけで呼ばれた時の「アグネス・チャンさんみたいに言わないで」の返しにアグネス・チャン本人からクレームが入ったら、以降ダンマリ説 他」と告知。

一連のポストに対し「黒川のやつは、アグネスチャンさん本人登場希望」「ひょうろく、逆バージョン出来るほどブレイクしたのすごい」「最近はほとんど企画物だけど、水ダウは正直こういう細かいしょうもない説を羅列してる方が面白い。初期の頃みたいにもっと世の中に蔓延る説をやってほしい」などと書き込まれていた。