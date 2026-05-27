前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で、九州南部を中心に雨の降り方が強まっています。鹿児島では27日(水)夕方にかけて、奄美地方では27日(水)昼前から夕方にかけて「線状降水帯」が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、警戒が必要です。

低気圧からのびる前線が九州南部付近にかかっています。この前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、鹿児島や奄美地方では大気の状態が非常に不安定になっていて、雨雲が発達しています。

鹿児島県では、このあとも局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みで、気象庁は「鹿児島では27日(水)夕方にかけて、奄美地方では27日(水)昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある」として、事前情報を発表し、警戒を呼びかけています。

27日(水)朝から28日(木)朝までの24時間降水量は、多い所で、鹿児島で150ミリ、奄美地方で120ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

すでに降り続く雨によって土壌が緩んでいたり、川の水位が高まっている所もあります。今後の雨の降り方に注視し、大雨による災害に警戒してください。