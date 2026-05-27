カナダ滞在中の目黒蓮、向井康二との“時差16時間”のやりとり ファンほっこり「楽しそうで何より」「ていうか朝4時では!?」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が26日、自身のインスタグラムを更新。投稿に添えた一つのタグから、コメント欄でメンバーの向井康二との会話に発展。ファンから大きな反響が寄せられている。
【写真】かっこよすぎる！向井康二とのやりとりのきっかけとなった目黒蓮の投稿
白シャツでビールを片手にカメラに向かう、自身が出演したCMの撮影中のさわやかなショットを8枚投稿し、「もうすぐ夏です!!CM見ましたか？先月帰国したときに撮影しました！」などとつづった目黒。
投稿には、ハッシュタグを5つ添え、その最後には「#晴れ風片手に夜更かししてます」「#お上手ですみてる笑」と記した。
これに向井がそのコメント欄に「#俺は君の投稿を見てる」と反応。「お上手です」といえば、向井がWEST.濱田崇裕（※濱＝異体字）と出演するYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』（毎週火曜更新）がある。ちょうどこの日は新たな動画が配信された日だった。
向井のコメントに目黒が「うまくいかなかった時にすねるのがおもしろい」と笑い泣く絵文字とともに返信すると、また向井が「恥ずかしい 次はナイスショットをお見せするよ」と応じ、日本とカナダ、時差16時間の距離を感じさせないほほ笑ましいやりとりを見せた。
このやりとりに、SNS上では「めめこじ尊い」「晴れ風片手に康二くん見てるの？なにそれ大感謝」「ていうか朝4時では!?」「カナダ朝4時、日本夜8時、海越えても仲良しでかわいい」「楽しそうで何より」「グローバルめめこじありがとう」などと大きな反響が寄せられている。
【写真】かっこよすぎる！向井康二とのやりとりのきっかけとなった目黒蓮の投稿
白シャツでビールを片手にカメラに向かう、自身が出演したCMの撮影中のさわやかなショットを8枚投稿し、「もうすぐ夏です!!CM見ましたか？先月帰国したときに撮影しました！」などとつづった目黒。
これに向井がそのコメント欄に「#俺は君の投稿を見てる」と反応。「お上手です」といえば、向井がWEST.濱田崇裕（※濱＝異体字）と出演するYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』（毎週火曜更新）がある。ちょうどこの日は新たな動画が配信された日だった。
向井のコメントに目黒が「うまくいかなかった時にすねるのがおもしろい」と笑い泣く絵文字とともに返信すると、また向井が「恥ずかしい 次はナイスショットをお見せするよ」と応じ、日本とカナダ、時差16時間の距離を感じさせないほほ笑ましいやりとりを見せた。
このやりとりに、SNS上では「めめこじ尊い」「晴れ風片手に康二くん見てるの？なにそれ大感謝」「ていうか朝4時では!?」「カナダ朝4時、日本夜8時、海越えても仲良しでかわいい」「楽しそうで何より」「グローバルめめこじありがとう」などと大きな反響が寄せられている。