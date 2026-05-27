◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場する。

パヘスが「2番」、フリーマンが「3番」、ベッツが「4番」に入った。ロッキーズ先発投手は左腕のフリーランド。大谷は5試合ぶりの9号本塁打を狙う。

前日25日（同26日）の同戦は初回先頭で右翼線二塁打を放つなど1安打1打点。1―3の7回無死満塁では二ゴロで一度は併殺打となるも、ビデオ検証の末に自身はセーフに覆った。逆転劇を呼び込む全力疾走にデーブ・ロバーツ監督も「ビッグ・ハッスルプレー」と評価。38イニング連続無失点中だった救援陣が39イニング目で失点するも、逆転勝ちで地区2位パドレスと2・5ゲーム差に広げた。

【ドジャースのスタメン】（1）DH 大谷 （2）中 パヘス （3）一 フリーマン （4）遊 ベッツ （5）右 タッカー （6）左 T・ヘルナンデス （7）捕 スミス （8）二 ロハス （9）三 E・ヘルナンデス 先発投手ラウアー