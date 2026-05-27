「傘を固定すればセーフ」と豪語する自転車通勤の妻。傘差し運転は「5000円の反則金」だそうですが、「傘スタンド」なら本当に大丈夫なのでしょうか？

自転車の交通違反に対する「青切符」が令和8年4月1日より運用開始

警察庁によると、自転車の交通違反に対する「青切符（交通反則通告制度）」は令和8年（2026年）4月1日から運用開始となりました。対象は「16歳以上の自転車利用者」です。

これは、一定の交通違反について刑事手続ではなく「反則金納付」による行政上の処理が可能になる制度で、悪質・危険な違反行為を重点的に取り締まる方針となっています。

反則金の対象となる違反行為は、信号無視、一時不停止、携帯電話使用、傘差し運転、遮断踏切立入り、並進禁止違反など多岐にわたり、反則金を納付しない場合は、従来どおり刑事手続に移行される可能性があります。酒気帯び運転や妨害運転など悪質性の高い行為については、従来どおり刑事罰の対象となる場合があるため注意が必要です。



自転車の「傘差し運転」は反則金の恐れも！ 青切符の対象になる交通違反を確認

警察庁の資料によると、前述にもあったように自転車の「傘差し運転」は交通違反として取り締まり対象になります。特に傘を手で持ちながらの運転は、「安全運転義務に違反する」と判断されると青切符の対象となる可能性があり、その場合の反則金は5000円とされています。

自転車運転中に傘を使用すると、片手運転となり、ハンドル操作が不安定になる可能性があります。その結果、歩行者や周囲の車両との接触事故につながるリスクが高まります。警察庁は、自転車利用時には「両手で安定してハンドルを操作できる状態」を保つよう呼びかけています。



「傘スタンド」ならセーフ？ 危険と判断されると違反になる恐れも

大阪府警察の案内では「自転車に固定器具を用いて傘を設置した場合」でも、安全運転義務違反に該当する可能性があると記載があります。傘スタンド自体を一律禁止する明文規定は確認できないものの、視界不良やバランス悪化によって危険運転と判断されれば取り締まり対象になる可能性があります。

特に強風時や大型の傘を使用した場合は、ハンドル操作への影響が大きくなる恐れがあります。大阪府警察は、傘固定器具を使用していても「安全ではない状態」であれば次のような違反にあたる可能性があることを周知しています。

道路交通法 第55条2項 乗車又は積載の方法

・運転者の視野を妨げ、あるいは車両の安定を害するような積載等をして車両を運転してはならない。

道路交通法 第70条 安全運転の義務

・通行人に傘が接触し、他人に危害を及ぼした場合（交通事故）等は、危険行為の対象となる可能性があります。

雨天時はレインコートの着用など「安全に配慮した運転方法」が推奨されています。「傘スタンドなら必ず合法」とはいい切れず、運転状況次第で青切符交付の対象になる可能性が否定できません。



まとめ

令和8年（2026年）4月1日から、自転車の交通違反に対する「青切符」の運用が開始となりました。交通違反時の対応が変わるのはもちろんですが、悪質な場合は、従来どおり刑事手続に移行するケースもあります。

また「傘スタンド」については、危険運転と判断された場合、取り締まりの対象となる可能性があることが分かりました。通勤・通学で自転車を利用している方は、疑問に思ったことがあればすぐにルールを確認しておくようにしましょう。



出典

警察庁 自転車交通安全 自転車の新しい制度

警察庁 自転車の交通安全 取締りについて

警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー【自転車ルールブック】

大阪府警察

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー