背中ほぼ“丸見え”…LE SSERAFIM・ユンジン、タトゥー際立つ大胆肌見せに反響「マジでヤバい」

LE SSERAFIMのユンジンが、大胆な肌見せで視線を釘付けにした。

ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ユンジン、背中ほぼ“丸見え”

公開された写真には、黒のホルターネックトップスに同色のボトムスを着用したユンジンの姿が収められている。

背中が大きく開いたバックレス仕様のトップスからは、引き締まった美しいボディラインが際立ち、見る者を圧倒する。さらに、胸元や背中、腕にあしらわれた繊細なタトゥーがアンニュイで色っぽい雰囲気を醸し出し、彼女の魅力をより一層引き立てた。

このタトゥーが本物かどうかは明らかになっていないが、ファンの間では「一時的なタトゥーシールではないか」という声が上がっている。

投稿を見たファンからは「マジでヤバい」「最高にイケてる」「美しすぎる」「うわあああ」といった絶賛のコメントが相次いで寄せられている。

（写真＝ユンジンInstagram）

なお、ユンジンが所属するLE SSERAFIMは、5月22日に2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースした。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。