＜天気＞

西日本は雨になるでしょう。鹿児島では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生するおそれがあります。また宮崎でも非常に激しい雨が降り、九州北部や四国では激しい雨が降るところがあります。大雨による土砂災害や道路の浸水などに警戒してください。東海も夜になると雨が降りだすでしょう。関東〜北海道は日中は日差しや晴れ間がありそうです。関東は日付が変わるころからパラパラと雨が降りだすところがあるでしょう。

＜日中の気温＞

雨になる西日本は26日（火）より3℃くらい低くなるでしょう。ただ湿度が高く、ムシムシ・ジメジメした一日になりそうです。関東など東日本も湿度が高く、ムシムシするでしょう。東北では山形など内陸で30℃以上の真夏日になるところがありそうです。

札幌 24℃（7月上旬）

仙台 23℃（6月中旬）

新潟 27℃（7月上旬）

東京 28℃（7月上旬）

大阪 28℃（6月中旬）

福岡 29℃（6月上旬）

＜週間予報＞28日（木）は全国的に雨のところが多いでしょう。28日（木）の夜〜29日（金）の朝にかけて、北海道〜北陸では雨が強まるところがありそうです。29日（金）の日中は西日本と東日本の天気は回復します。東京など関東周辺は30℃以上の真夏日のところが多いでしょう。30日（土）と31日（日）は全国的に晴れて、暑くなりそうです。