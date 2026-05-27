国民的人気アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太さん（33）が5月29日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。



【写真】「舘様」の愛称で大人気の宮舘涼太さん

1993年、東京都生まれの宮舘さんは「舘様」の愛称でおなじみで、「貴族」とキャラ付けされています。2012年に「Snow Man」の一員として活動を開始し、歌手としてだけでなくドラマ、映画、CM、舞台やバラエティーなど幅広い分野で活躍中です。5月19日には出演した映画「黒牢城」がフランス・カンヌ国際映画祭に出品されたことをうけ、現地で開かれたフォトコールに登場し、華麗なターンやポージングで観衆を魅了していました。自身のインスタグラムにも、そのときの様子を投稿し、10万を超える「いいね」を集めています。



そんな舘様は、私生活でバラの花を欠かすことがないんだそう。冒頭、あいさつ代わりに、メンバーの人数にちなんだ9本のバラを徹子さんにプレゼントすると、徹子さんが好きなSnow Manのナンバー「カリスマックス」を一緒に踊るなど、スタジオは“舘様ワールド”全開！徹子さんを大感激させました。



小学2年生のころに母の勧めでダンスを始め、12歳で芸能事務所に入所した舘様ですが、デビューまで15年間も下積み生活が続いたそうで、同年代を見て『辞めよう』と葛藤したこともあったとか。番組では、苦難の日々を乗り越えてデビューが決まったときの思いや、いつも応援してくれる家族について明かすとともに、舘様の知られざる“ロイヤルな日常”についてもうかがっています。