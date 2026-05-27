ホンダのMT軽ワゴン「N-ONE RS」への反響は？

ホンダの軽トールワゴン「N-ONE」が2025年11月に一部改良を受け、それぞれのグレードの個性がさらに際立つラインナップへと進化しました。

2012年11月に初代モデルが登場したN-ONEは、2020年から現行の2代目が展開されています。

【画像】超カッコいい！ これがスポーツモデルのホンダ「軽ワゴン」です！（30枚以上）

直近の改良では、全グレードに共通して前方パーキングセンサーと7インチのTFT液晶メーターが新たに採用されました。

その中でも特に大きな注目を集めているのが、ターボエンジンを搭載したスポーティグレード「RS」の大幅な進化で、走りの象徴である同グレードは「6速MT専用」へと生まれ変わり、そのスポーティなキャラクターがより明確になりました。

外観は、足元に軽快なホワイトカラーの15インチアルミホイールを新たに採用。インテリアは、インパネガーニッシュがカーボン調になったほか、フロントシートには高性能なウルトラスエードが取り入れられました。

このシートにはレッドカラーのステッチと「RS」のロゴ刺繍が施されており、乗り込んだ瞬間から気持ちを高めてくれる空間に仕上げられています。

また機能面でも、RS専用表示のタコメーターやシフトインジケーターに加えて、車両にかかる力をリアルタイムで視覚化する「Gメーター」などが備わり、本格的な走りを視覚でも楽しめるようになりました。

RSの進化とあわせて、CVTの最上級グレードである「Premium Tourer（プレミアムツアラー）」の質感向上や、新しい特別仕様車「CRAFT STYLE（クラフトスタイル）」の追加も実施。

プレミアムツアラーは、大型のテールゲートスポイラーやベルリナブラック仕様のホイールで外観を引き締め、室内には上質な座り心地にこだわったプライムスムース使用のシートを採用して高級感を高めました。

新設定されたクラフトスタイルは、北欧の世界観を表現した上品でスタイリッシュなデザインが特徴です。

フロントグリルに施されたクロームメッキや、ドアミラーやハーフホイールキャップにあしらわれたホワイトカラーのアクセントが、ボディカラーに応じて柔らかさやシックな雰囲気といった異なる表情を演出します。

インテリアには茶色とグレーの中間色であるトープカラーを取り入れ、ウッド調インパネガーニッシュやコンビシートによってエレガントな空間が創り出されています。

N-ONEの価格（消費税込、以下同）は、176万7700円から231万8800円です。

新たな仕様になったN-ONE RSについて、ネット上では、走行性能や装備に対するポジティブな評価が見られます。

特に「6速MTのシフトフィールが抜群に気持ちよくて、ただの街乗りが最高に楽しい」「見た目はレトロで可愛いのに、シートやGメーターが本格的でギャップにやられる」といった、操る楽しさに魅了された書き込みが存在。

さらに「MT車なのに電子パーキングブレーキやACC（追従ドライブ支援）がついていて、長距離も驚くほど快適」「キビキビ走れるのに、燃費が余裕でリッター20kmを超えるのがすごい」と、実用性や先進装備との両立を絶賛する声が多く見受けられました。

一方で、ネックとして多く挙げられているのが、RSの227万8100円という価格です。

ネットの声としても「軽自動車に総額200万円以上を出すのは少し勇気がいる」「これだけ装備が充実していれば納得だけど、やはり軽として見ると高く感じる」「コンパクトカーのスポーツモデルと予算が変わらないので、どちらにするか本気で迷う」という意見があり、購入時の大きな検討ポイントになっているようです。