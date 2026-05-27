全長4.8m超え！ トヨタ新型「ステーションワゴンSUV」に注目！

2026年2月25日、トヨタはBEV（電気自動車）の新型モデル「bZ4Xツーリング」を発売しました。

bZ4Xツーリングのベースとなった「bZ4X」は、トヨタがスバルと共同開発したSUVです。2022年に発売された当時は国産BEVの選択肢が少なく、同ジャンルの可能性を広げた一台といえるモデルでした。

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新型bZ4Xツーリングは、このbZ4Xが持つ「走る楽しさ」と「日常使いの便利さ」をしっかりと継承しつつも、アウトドアなどさまざまなシーンで活躍する、BEVのステーションワゴンSUVとしてデビューしました。

これは、さらに広い室内空間やラゲッジスペースを求めるSUVユーザーの声に応えた形となっています。

注目のボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mmです。ベースとなったbZ4Xの全長が4690mmであるため、ホイールベースはそのままに、全長が140mmも長くなっていることが分かります。

パワートレインについては、大容量バッテリーの採用に加え、SiC（炭化ケイ素）パワー半導体採用によるeアクスルの高効率化や空力性能の最適化などにより、一充電走行距離はクラストップレベルとなる734km（WLTCモード）を実現しました。

駆動方式はFWDと4WDから選ぶことができ、システム最高出力はFWDモデルが224馬力、4WDモデルが380馬力となっています。

さらに4WDモデルでは、前後に同じモーターを採用することで、0-100km／h加速4.5秒というBEVらしい強烈な加速性能を達成しており、高速道路の合流などでも余裕を持って運転できます。

また、充電性能も注目すべきポイントです。急速充電前にバッテリー温度を最適にすることで、−10℃という厳しい環境下でも約28分で約80％の充電を可能にしました。

加えて4WDモデルには、スバルの四輪駆動制御技術である「X-MODE」を標準装備。駆動力と制動力を協調制御するこのシステムにより、多少の悪路も気にすることなく、アウトドアシーンで「走る楽しさ」を追求することができます。

フロントフェイスには、他のトヨタ車と統一性を持たせたハンマーヘッド（サメ顔）が採用されました。

ボディ全体で角や面を強調したデザインとなっており、光の当たり方によって際立って見える形状が特徴的で、ボディから張り出した樹脂製のオーバーフェンダーと、ブラック基調の20インチアルミホイールが力強いタフな印象を与えます。

インテリアにはブラックとカーキの2種類を用意。シックなブラックか、自然によく馴染むワイルドなカーキか、自分の好みやライフスタイルに合わせて選びやすいラインナップになっています。

ステーションワゴンSUVとして気になる荷室は、後部座席に人が座ったままでも、奥行き1092mm、高さ850mmという広さを確保。かさばるキャンプ道具やさまざまなサイズのアウトドアギアも、余裕を持って積み込めます。

bZ4Xツーリングの価格（消費税込み）は、FWDモデルが575万円、4WDモデルが640万円です。

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荷物がたくさん積めて使い勝手が良いクルマが欲しいという願いに、BEVという新しいカタチで応えたのがbZ4Xツーリングです。

BEVの選択肢を広げるだけでなく、乗る人のアクティブなライフスタイルや遊びの幅をさらに広げてくれることこそが、このクルマの一番の魅力といえます。