75歳・モト冬樹、ケンタッキーの定番注文メニュー明かす「いまはこれ一択だね」 初めてKFCのチキンを食べたのは50年前
タレントのモト冬樹（75）が25日、自身のブログを更新。「買い物の帰りにKFCに行ってきました」と書き出し、注文した「ケンタッキーフライドチキン」（KFC）の定番メニューを明かした。
【写真】「いまはこれ一択だね」モト冬樹が注文するケンタッキーの定番メニュー
モトは「考えてみたら最近はカーネルサンダースの人形を店舗脇に置いてないよね 以前は必ずあったのに、、」と最近の店舗の“変化”について触れながら、「俺が初めてケンタッキーフライドチキンを食べたのは50年前、六本木の交差点近くにKFCができて珍しいもんで毎日食べていたな」「もちろん和カツなんかなかったけどね」と、日本に上陸した当時の思い出を回顧。
この日は「いつもの和カツ、コールスロー ジンジャエールのセット」を注文。「いまはこれ一択だね」と話し、現在はとくに『和風チキンカツバーガー』が気に入っている様子を覗かせていた。
コメント欄には「和カツいつもたべてます。美味しいですよね」「安定の美味しさ」「子どもの頃、ケンタッキーの前を通る度に【ケンタッキーのおじさん、バイバ〜イ】って言いながら、手を振るのが好きでした」「ケンタッキー食べたいですね〜最近食べてない」などの声が寄せられている。
【写真】「いまはこれ一択だね」モト冬樹が注文するケンタッキーの定番メニュー
モトは「考えてみたら最近はカーネルサンダースの人形を店舗脇に置いてないよね 以前は必ずあったのに、、」と最近の店舗の“変化”について触れながら、「俺が初めてケンタッキーフライドチキンを食べたのは50年前、六本木の交差点近くにKFCができて珍しいもんで毎日食べていたな」「もちろん和カツなんかなかったけどね」と、日本に上陸した当時の思い出を回顧。
コメント欄には「和カツいつもたべてます。美味しいですよね」「安定の美味しさ」「子どもの頃、ケンタッキーの前を通る度に【ケンタッキーのおじさん、バイバ〜イ】って言いながら、手を振るのが好きでした」「ケンタッキー食べたいですね〜最近食べてない」などの声が寄せられている。