サッカー元日本代表主将で、現在は米ＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ吉田麻也（３７）が、２６日までに自身のＳＮＳを更新。盟友・長友佑都との再会ショットを公開した。

６月１１日（日本時間１２日）開幕のＷ杯北中米大会に臨む日本代表は２５日、千葉市内で本大会に向けて始動。３１日の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）までの帯同が２１日に電撃発表された元主将の吉田も練習に参加している。

吉田はインスタグラムで「Ｓｏ ｈａｐｐｙ ｔｏ ｂｅ ｂａｃｋ 」とコメントすると、長友と笑顔の２ショットやダッシュする姿などをアップした。

この投稿には、ケガのためＷ杯メンバー選外となったモナコＭＦ南野拓実が「大レジェ」とコメントし、長友の妻で女優の平愛梨からハートの絵文字が送られている。また、ファンからは「もう感無量だよ 麻也にパワーを送ります」「おかえりなさい！！代表ユニフォームの麻也をまた見れて本当に嬉しい」「あなたは日本サッカーの宝です」「楽しみしかない」「仲良さそうやなぁ」などの声が寄せられている。