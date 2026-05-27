ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR指宿枕崎線 枕崎～五位野 大雨の影響で運転見合わせ JR指宿枕崎線 枕崎～五位野 大雨の影響で運転見合わせ JR指宿枕崎線 枕崎～五位野 大雨の影響で運転見合わせ 2026年5月27日 7時26分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によりますと、指宿枕崎線の枕崎と五位野の間は、大雨の影響で運転を見合わせています。 また、鹿児島中央～五位野の間は、本数を減らして運転しています。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 九州・沖縄の新設法人、2年連続減少…合同会社は存在感、建設業は深刻な落ち込み「“地域の産業構造”どの方向に変化しているか注視を」【東京商工リサーチ】 「イタリアと鹿児島」国交160年で美術展 藤島武二の風景に曽山幸彦「上野東照宮図」鹿児島市立美術館で小企画展 4000株以上のアジサイ見ごろ 鹿屋市「いこいの里園」管理人は86歳 案内板もすべて手作り 鹿児島 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, ネジ, 埼玉, 床暖房, フローリング, 商店街, 徳島, 静岡, ホテル, 葬祭