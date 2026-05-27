最重要距離の入れ方がわかるショートパット練習法とは！？【桑田泉のクォーター理論 基本編/ゴルフ】

最重要距離の入れ方がわかるショートパット練習法とは

すべての復習をしながら最重要距離=1.8ｍを入れる

【注目ポイント】

● フォローだけで１ｍのパットを練習したら、次は1.8ｍ

● ここでは、これまで学んだGAP３をはじめ、後述の各ポイントを1つ1つ確認しながら、10球連続で入れてみる

● また、フォローだけで打ったときのように、ボールに順回転がしっかりかかっているかどうかも確認する

●GAP3の再確認

G グリップは手順通りに正確に握れているか？

A アドレスは骨盤から前傾し、へっぴり腰になっていないか？

P ボールは正しく左目の下に置かれているか？

ボールのてっぺんをぼんやり見ているか？

インサイドイン軌道になっているか？

振り幅は１：２のイメージで結果１：１になっているか？

なぜ1.8mで練習するのか？

それは1.8mがゴルフの答えだから！ ラウンドでは、アプローチやロングパットのあとに不思議と1.8mの距離が残ることがとても多い。つまり、1.8mのパットを入れるのと外すでは、大きな差になるわけです。プロがトーナメントの練習グリーンで1.8mを重点的に練習しているのはそういう理由からです

出典：『クォーター理論 基本編』著/桑田泉