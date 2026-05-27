バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路がこれまで試合を行っていた、兵庫県姫路市の「ヴィクトリーナ・ウインク体育館」（姫路市立中央体育館）。大規模な改修工事を行うことになったため、2025-26シーズンをもってホームゲーム開催はひと区切り。来シーズンからは新たなアリーナで戦うことになります。

ヴィクトリーナ・ウインク体育館（写真提供：ヴィクトリーナ姫路）

このたび、姫路のアヴィタル・セリンジャー監督と、同エグゼクティブアドバイザーでバレーボール元女子日本代表の竹下佳江氏が、同体育館の思い出を語りました。

ヴィクトリーナ・ウインク体育館（写真提供：ヴィクトリーナ姫路）

●アヴィタル・セリンジャー監督

「ここでプレーしてきた選手も、スタッフもそうですが、いろんな思い出があります。だから、この日（3/29）の試合の勝敗は、いつもと少し違う感覚がありました。



それは試合前も試合中も少しあって……。本当にちょっとしたことなんですが、感傷的なところがありました。ただ、『今日最後だね』『思い出だね』などは絶対言いません！ 選手にプラスといえどプレッシャーになってしまうので（笑）。

この体育館で最後になる試合で、思い出もたくさんあるだろうファンの皆さんの前で勝てたこと、その瞬間の監督であれたこと、本当にありがたいことです。感謝につきます。



私の思い出としては、30年前に4チームがこの体育館に来ていて、その際にヴィクトリーナ姫路の監督ではありませんでしたが、試合をしました。他にも25年前には久光（現、SAGA久光スプリングス）の監督としても来ました。さかのぼれば、個人的な思い出はたくさんあります。すべていい思い出です」



最後は「今の選手は生まれてないですね！」と、にこやかに話したアヴィタル監督。取材陣からも笑いを取っていました。

ヴィクトリーナ姫路のアヴィタル・セリンジャー監督（写真：ラジオ関西）

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●竹下佳江氏

「ウインク体育館での思い出は、本当にたくさんあるのですが、まずプレーの思い出ですかね。私は現役時代、けがの少ない選手だったんですが、指を骨折したことがありました。そこから治療して、復帰戦がこのウインク体育館だったんですよ。

確かデンソー（エアリービーズ）戦だったと思うのですが、5セット目でチームが少し負けてるタイミングで入ることになりました。当時、代表選手ということもあり、そこで会場がすっごい盛り上がったんです。その盛り上がり方に、相手チームも思わず『負けたよね』と言っていて、会場のファンの後押しがすごくて、とてもうれしかった。応援の大事さをすごく感じたんです。鮮明にそのことを覚えていて……。ウインク体育館に来るたびに思い出します。

年季の入っている体育館なんでね、選手たちやファンの皆さまが快適になるなら、良いことだと思います。ただ、本当に思い出の深い体育館なので、やっぱり少し感傷的にはなりますよね。同時に、きれいになる新体育館でプレーできる選手たちを少しうらやましくも思います。そこでたくさんの良いプレーをファンの皆さんに見せつけてほしいですね！

あっ、新体育館は、更衣室など、選手だけでなくスタッフさんも座ったりとか休める空間っていうのかな、もう少し増やしてもらえたらうれしいですね……（笑）。完全にこれはスタッフとして使う側の目線ですけどね！ 選手のみんなには体育館が新しくなることで、まず場所に慣れる必要が出てくるとは思いますが、新体育館ができあがっても、今シーズンの勢いはそのままに、さらに頑張ってほしいです！」

ラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』パーソナリティーの竹下佳江さん（左）とタージンさん

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ヴィクトリーナ姫路の新ホームとなるのは、今年10月に開館予定の、「大和工業アリーナ姫路（ひめじスーパーアリーナ）」です。そのメインアリーナは、これまでの体育館から収容人数も増え、約5000席に。最寄りには3月にJR手柄山平和公園駅ができたこともあり、アクセスもよくなっています。新アリーナで行われる2026-27シーズンのホームゲームが今から楽しみです。

※ラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』2026年5月18日放送回より