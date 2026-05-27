【豪州】
消費者物価指数（4月）10:30
予想　4.4%　前回　4.6%（前年比)
予想　0.6%　前回　1.1%（前月比)　
予想　3.4%　前回　3.3%（トリム平均・前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（トリム平均・前月比)

【NZ】
NZ中銀政策金利（5月）11:00　
予想　2.25%　前回　2.25%（NZ中銀政策金利)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/16 - 05/22）20:00
予想　N/A　前回　-2.3%（前週比)

リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00
予想　N/A　前回　3.0（リッチモンド連銀製造業指数)

※予定は変更することがあります