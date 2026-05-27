【豪州】

消費者物価指数（4月）10:30

予想 4.4% 前回 4.6%（前年比)

予想 0.6% 前回 1.1%（前月比)

予想 3.4% 前回 3.3%（トリム平均・前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（トリム平均・前月比)



【NZ】

NZ中銀政策金利（5月）11:00

予想 2.25% 前回 2.25%（NZ中銀政策金利)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（05/16 - 05/22）20:00

予想 N/A 前回 -2.3%（前週比)



リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00

予想 N/A 前回 3.0（リッチモンド連銀製造業指数)



※予定は変更することがあります

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