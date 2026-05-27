本日の予定【発言・イベント】
9:00 植田日銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」開会挨拶
9:20 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
12:00 ブレマンNZ中銀総裁、記者会見
12:35 日本40年利付国債入札（3000億円程度）
13:20 カジミール・スロバキア中銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
17:00 ECB金融安定報告
豪中銀副総裁、ダラス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
20:00 ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、講演
28日0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00 米5年債入札（700億ドル）
4:55 クックFRB理事、スタンフォード経済政策研究所（SIEPR）会議出席（質疑応答あり）
5:10 ブレマンNZ中銀総裁、財政委員会出席
日銀金融研究所「新たな視点から見た金融政策」（28日まで）
米主要企業決算
セールスフォース、マーベルテクノロジー、スノーフレーク
※予定は変更することがあります
9:20 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
12:00 ブレマンNZ中銀総裁、記者会見
12:35 日本40年利付国債入札（3000億円程度）
13:20 カジミール・スロバキア中銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
17:00 ECB金融安定報告
豪中銀副総裁、ダラス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席
20:00 ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、講演
28日0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00 米5年債入札（700億ドル）
4:55 クックFRB理事、スタンフォード経済政策研究所（SIEPR）会議出席（質疑応答あり）
5:10 ブレマンNZ中銀総裁、財政委員会出席
日銀金融研究所「新たな視点から見た金融政策」（28日まで）
米主要企業決算
セールスフォース、マーベルテクノロジー、スノーフレーク
※予定は変更することがあります