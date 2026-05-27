9:00 植田日銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」開会挨拶

9:20 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席

12:00 ブレマンNZ中銀総裁、記者会見

12:35 日本40年利付国債入札（3000億円程度）

13:20 カジミール・スロバキア中銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席

17:00 ECB金融安定報告

豪中銀副総裁、ダラス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席

20:00 ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、講演

28日0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

2:00 米5年債入札（700億ドル）

4:55 クックFRB理事、スタンフォード経済政策研究所（SIEPR）会議出席（質疑応答あり）

5:10 ブレマンNZ中銀総裁、財政委員会出席



日銀金融研究所「新たな視点から見た金融政策」（28日まで）



米主要企業決算

セールスフォース、マーベルテクノロジー、スノーフレーク



※予定は変更することがあります

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