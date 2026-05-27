現在放送中のドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系）。この言葉には、「かつて誰かに深く愛されていた存在」という意味が込められている。

参考：八木勇征、芝居の経験が広げたアーティストとしての表現力 「歌詞の読み方が変わった」

人は、家族、恋人、友人、仕事仲間などなど、誰かに支えられ、愛されながら生きている。そしてドラマに登場する法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」は、遺された「痕跡」を手がかりに、日本社会が抱える死因不明という闇に真正面から挑んでいく。

『LOVED ONE』が記す言葉の重みを、第2話の演技で見事に体現したのが、FANTASTICSのメンバーであり俳優としても躍進を続ける八木勇征だ。彼が演じるのは、法医学専門チームに所属する法医学者・本田雅人である。

劇中、本田は突然の事件によって、友人・広野（東龍之介）を失う。どれほど胸が裂ける思いであっても、法医学者として死と向き合わなければならない。その過酷な状況の中で、八木は揺れる心の内を、右往左往する瞳、震えを帯びた声、そして感情を飲み込む一瞬の沈黙など、丁寧に演じ切っていた。

思えば八木は、俳優としてのターニングポイントとなった『美しい彼』（MBS）をはじめ、一途で健気な恋心を瑞々しく体現して話題を呼んだ映画『隣のステラ』、さらには映画『SAKAMOTO DAYS』の冷徹でスタイリッシュな神々廻役など、役柄ごとに鮮烈な変化を遂げてきた。

常にこちらの想像を超え、新しい表情を提示し続ける彼だからこそ、私たちは新作が発表されるたび、その姿を追いかけずにはいられない。

『LOVED ONE』では、前クールの『ヤンドク！』（フジテレビ系）に続き白衣姿を披露しているが、その佇まいは少し異なる。『ヤンドク！』では、黒髪に憂いを宿した瞳が印象的な、影のある青年を演じた。一方、『LOVED ONE』では、柔らかなパーマをあてた金髪に、親しみやすく緩む口元が印象的な本田雅人を演じている。

本田は、死後画像診断（Ai）を専門とするロジカルな分析が得意な法医学者。一見、陽気なイマドキの若者風でありながら、イタズラっぽさが漂うその瞳には、優しさがふとにじむ時がある。仕事と向き合う際には、その瞳には迷いのない真剣な光が宿る。瞳に奥行きがあるからこそ、次はどんな目の表情をするのか気になり、つい目で追ってしまう。

声の表情にも変化がある。子どもには優しく「頑張ろう」と声をかけ、友人を不当な扱いから庇う時には激しく声を荒げる。そして、友達を失った悲しさと、その友達のすごさを改めて実感した瞬間。彼は顔をくしゃくしゃにしながら、人前でもはばからずに涙をこぼしていく。本田というキャラクターは、八木による目・声の機敏な変化によって、イマドキの若者ではなく「血の通った一人の人間」として確かに息づいていた。だからこそ、彼の今後を見守りたいし、応援したいと願わずにはいられなかった。

本田のメイン回となった第2話では、八木の「どんな短いシーンにも、手を抜かない」というプロフェッショナルぶりが際立っていた。事件前の飲み会で、広野に向かって「なぁ、覚えているか？」と頬を緩める本田は、友人を心から愛おしむ、まっすぐで無垢な青年そのものだ。しかし、友人が仕事の連絡を受けてふと視線を外した瞬間、その横顔をそっと見守るように、八木はわずかに目を細める。台詞のない一瞬のカットに、本田の優しさと、他者を思う細やかな気遣いが静かに滲んでいた。

このシーンは、その後の悲劇へとつながる重要な伏線でもある。八木が手を抜かず、わずかなカットでも「友人を思う気持ち」を目の動き、緩む口元で丁寧に描いたからこそ、その後に訪れる「友人を失う喪失感」は、より胸に迫るものへと変化していく。

やがて広野は事件に巻き込まれ、物言わぬ姿となって戻ってくる。チーフの水沢真澄（ディーン・フジオカ）が淡々と死因を告げる傍らで、本田は視線を彷徨わせ、必死に感情を飲み込もうとする。その表情には、言葉では追いつけないほどの悲しみと動揺が滲んでいた。あまりの切なさに、観ているこちらが思わず目を背けたくなるほどだ。それほどまでに、八木の演技は痛切で、真に迫っていた。

八木の魅力は、その「眼差し」の表現力にある。時に鋭く、美しく、優しく。時には、気まぐれな仔猫のように、グラデーションを帯びてくるくると変わっていくこともある。

『18／40～ふたりなら夢も恋も～』（TBS系）で演じた麻生康介役では、濁りのない澄んだ瞳で、若さゆえの過ちと一途さを表現していた。有栖（福原遥）に「大好きだった」と過去形で告げられた瞬間には、丸く見開かれた瞳で「本当に好きだった」ことが伝わった。彼の目が揺れればこちらの心も揺れ、彼の目が笑えば、見ている側もふっと救われる。八木の瞳は、言葉以上に繊細で、表情がある。心の揺れを瞬時に伝える力が備わっているのだろう。

第2話の後半、本田は冷徹に見える真澄に向かって、「人の死にざまを掘り返して好き勝手言って楽しいですか」と、瞳に激情を宿して本音をぶつけるシーンがある。若者らしい葛藤と、それでも「死者の真実」を理解したいという誠実さ。これまで必死に抑え込んできた感情がとめどなく溢れ出たあの瞬間、本田雅人が真の意味で「覚醒した」のが伝わった。

第7話の予告では、人気タレント・天城（堀内健）の「きれいすぎる死体」を巡り、「MEJ」のメンバーが新たな謎に立ち向かう。そこに本田の姿は映っていなかったが、だからこそ期待は高まるばかりだ。

傷つき、迷いながらも前を向く本田。彼を演じる八木は、次にどんな「瞳」で、私たちの心を揺さぶってくれるのだろうか。八木の歩む軌跡から、もうしばらく目が離せそうにない。（文＝みくまゆたん）