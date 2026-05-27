日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円高の6万5510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
67597.75円 ボリンジャーバンド3σ
65545.97円 ボリンジャーバンド2σ
65510.00円 27日夜間取引終値
64996.09円 26日日経平均株価現物終値
64162.00円 5日移動平均
63494.18円 ボリンジャーバンド1σ
62520.00円 一目均衡表・転換線
61925.00円 一目均衡表・基準線
61442.40円 25日移動平均
59390.62円 ボリンジャーバンド-1σ
57338.83円 ボリンジャーバンド2σ
57335.87円 75日移動平均
55720.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55287.05円 ボリンジャーバンド3σ
55115.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51448.70円 200日移動平均
株探ニュース
67597.75円 ボリンジャーバンド3σ
65545.97円 ボリンジャーバンド2σ
65510.00円 27日夜間取引終値
64996.09円 26日日経平均株価現物終値
64162.00円 5日移動平均
63494.18円 ボリンジャーバンド1σ
62520.00円 一目均衡表・転換線
61925.00円 一目均衡表・基準線
61442.40円 25日移動平均
59390.62円 ボリンジャーバンド-1σ
57338.83円 ボリンジャーバンド2σ
57335.87円 75日移動平均
55720.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55287.05円 ボリンジャーバンド3σ
55115.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51448.70円 200日移動平均
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