　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円高の6万5510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

67597.75円　　ボリンジャーバンド3σ
65545.97円　　ボリンジャーバンド2σ
65510.00円　　27日夜間取引終値
64996.09円　　26日日経平均株価現物終値
64162.00円　　5日移動平均
63494.18円　　ボリンジャーバンド1σ
62520.00円　　一目均衡表・転換線
61925.00円　　一目均衡表・基準線
61442.40円　　25日移動平均
59390.62円　　ボリンジャーバンド-1σ
57338.83円　　ボリンジャーバンド2σ
57335.87円　　75日移動平均
55720.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55287.05円　　ボリンジャーバンド3σ
55115.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51448.70円　　200日移動平均

株探ニュース