TOPIX先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3941ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4040.98ポイント ボリンジャーバンド3σ
3968.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
3941.00ポイント 27日夜間取引終値
3938.46ポイント 26日TOPIX現物終値
3913.70ポイント 5日移動平均
3896.11ポイント ボリンジャーバンド1σ
3859.25ポイント 一目均衡表・転換線
3823.68ポイント 25日移動平均
3810.50ポイント 一目均衡表・基準線
3751.25ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3747.09ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3678.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
3678.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3606.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
3451.86ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4040.98ポイント ボリンジャーバンド3σ
3968.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
3941.00ポイント 27日夜間取引終値
3938.46ポイント 26日TOPIX現物終値
3913.70ポイント 5日移動平均
3896.11ポイント ボリンジャーバンド1σ
3859.25ポイント 一目均衡表・転換線
3823.68ポイント 25日移動平均
3810.50ポイント 一目均衡表・基準線
3751.25ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3747.09ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3678.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
3678.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3606.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
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