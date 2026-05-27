　27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3941ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4040.98ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3968.55ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3941.00ポイント　　27日夜間取引終値
3938.46ポイント　　26日TOPIX現物終値
3913.70ポイント　　5日移動平均
3896.11ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3859.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3823.68ポイント　　25日移動平均
3810.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3751.25ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3747.09ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3678.81ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3678.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3606.38ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3451.86ポイント　　200日移動平均

株探ニュース