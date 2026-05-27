27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3941ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4040.98ポイント ボリンジャーバンド3σ

3968.55ポイント ボリンジャーバンド2σ

3941.00ポイント 27日夜間取引終値

3938.46ポイント 26日TOPIX現物終値

3913.70ポイント 5日移動平均

3896.11ポイント ボリンジャーバンド1σ

3859.25ポイント 一目均衡表・転換線

3823.68ポイント 25日移動平均

3810.50ポイント 一目均衡表・基準線

3751.25ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3747.09ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3678.81ポイント ボリンジャーバンド2σ

3678.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3606.38ポイント ボリンジャーバンド3σ

3451.86ポイント 200日移動平均



株探ニュース