　27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の835ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

878.69ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
853.77ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
842.44ポイント　　26日東証グロース市場250指数現物終値
835.00ポイント　　27日夜間取引終値
829.60ポイント　　5日移動平均
828.84ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
805.50ポイント　　一目均衡表・転換線
803.92ポイント　　25日移動平均
790.00ポイント　　一目均衡表・基準線
779.00ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
764.39ポイント　　75日移動平均
754.07ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
740.43ポイント　　200日移動平均
734.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
729.15ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース