27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の835ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



878.69ポイント ボリンジャーバンド3σ

853.77ポイント ボリンジャーバンド2σ

842.44ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値

835.00ポイント 27日夜間取引終値

829.60ポイント 5日移動平均

828.84ポイント ボリンジャーバンド1σ

805.50ポイント 一目均衡表・転換線

803.92ポイント 25日移動平均

790.00ポイント 一目均衡表・基準線

779.00ポイント ボリンジャーバンド-1σ

764.39ポイント 75日移動平均

754.07ポイント ボリンジャーバンド2σ

740.43ポイント 200日移動平均

734.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

729.15ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース