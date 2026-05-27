カワウソは「いっち」、レッサーパンダは「かっち」――。

千葉県市川市のＰＲキャラクターとして大活躍中なのに名前がなく、非公式扱いだったコツメカワウソとレッサーパンダの名前が決まった。市が２６日発表した。市の公式な「広報キャラクター」に就任することもあわせて発表された。

コツメカワウソとレッサーパンダのイラストは、市広報広聴課の今井英里奈さんらデザインチームが市動植物園の人気動物にちなんでデザイン。２０２４年の市制施行９０周年ロゴマークに起用されたほか、市の電子地域通貨「ＩＣＨＩＣＯ（イチコ）」の宣伝などで活躍。ＬＩＮＥスタンプも登場する人気のキャラクターだ。

だが、市の事業キャラクター作成要綱に基づく台帳には未登録で、非公式扱いだった。読売新聞が昨年３月の紙面で、コツメカワウソとレッサーパンダに名前がなく、非公式という微妙な立場にあることを紹介。市議会でも「公式キャラとして登録すべきだ」との声が出た。

市が昨年７月に行った市民アンケートでも、公式キャラクター化に肯定的な回答が９３％に達し、命名についても８１％が「必要」とした。

この結果を受け、市が昨年９月から名前を公募すると、１５１３件の応募があった。市職員が選考し、田中甲市長が最終決定した。今年４月に「いっち と かっち」で商標登録を済ませた。

名付け親は、市内の友利安則さん（５９）、荒杏樹さん（２２）。２人は「市」「川」から命名したという。荒さんは「かわいいのに名前がなく非公式とのニュースに、もったいないと思っていた。色んな所で活躍してほしい」と喜んだ。

市は早速、郵便局とのコラボグッズとして通帳ケースやボールペンなど４種を発表した。２８日に市内の郵便局で発売する。２９日に開業するドン・キホーテ市川駅北口店でオリジナルＴシャツも販売予定だ。着ぐるみも製作予定で、関連予算案を６月市議会に提出する。