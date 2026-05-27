今月4日、ホルムズ海峡で韓国の貨物船「HMM NAMU」（以下、ナム号）を攻撃した兵器はミサイルだったことが分かった。韓国政府は攻撃飛行体の残骸鑑識などを通じてこのような結論を下し、近く結果を公式発表する予定だ。

与党高位関係者は26日、中央日報に対し、「攻撃兵器はドローンではなくミサイルであることが判明しており、近く政府レベルで発表する」と述べた。攻撃を加えた主体については、「イランではない別の主体の仕業とみるのは難しい状況だ。イラン以外に誰がいるのか」と語った。

当初、ナム号の火災が事故ではなく攻撃によるものだという事実が明らかになった際には、イラン製の自爆ドローン「シャヘド136」を指摘する専門家が多かったが、政府は慎重論を維持した。これに先立ち、青瓦台（チョンワデ、大統領府）の魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は、「（ドローン攻撃と）断定する根拠を持っていない。ミサイルの可能性もあり、さまざまな可能性が開かれている」（13日の韓国新聞放送編集人協会の招請懇談会）と明らかにしていたが、実際の調査結果ではドローンではなくミサイルと確認された。

当初、政府がこのように慎重な立場を維持した背景には、攻撃の様相があった。正体不明の飛行体が1分間隔でナム号の船尾を攻撃し、2発がほぼ同じ地点に命中したことが確認された。

ナム号を攻撃した飛行体のエンジン残骸を回収した韓国政府は、15日にこれを韓国に搬入し、精密分析に着手した。また、攻撃場面が映った防犯カメラ映像なども確保した。同時に国防部技術分析チームもドバイ現地へ派遣され、ナム号の鑑識調査を行った。

攻撃主体がイランであることを証明する「スモーキングガン」を発見したかは確実ではないが、韓国政府はイランの対艦ミサイルである可能性に重きを置く雰囲気だ。ただ、これとは別に、意図的攻撃だったのか、誤射あるいは戦術的失敗があったのかを確認するのは依然として難しい状況だという。イランは攻撃事実そのものを否定している。