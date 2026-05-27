AmBitious浦陸斗、ご当地料理問題に挑戦 WEST.のライブをヒントに名推理を発揮
関西ジュニア・AmBitiousの浦陸斗が、きょう27日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむクイズ ミラクル9 2時間SP』（後7：00）に出演する。
【番組カット】かわいい〜！笑顔の出口クリスタ＆浦陸斗
今回は、『ミラクル9』全キャプテンの中で、一番勝率が高い“古田ナイン”を10敗中の“有田ナイン”が迎え撃つ。古田ナインには、具志堅用高、ふくらP、吉村崇（平成ノブシコブシ）、澤部佑（ハライチ）、浅野ゆう子に加え、日向坂46・宮地すみれが初登場。日向坂46内の学力テストでは堂々の1位であり、トップクラスの学力をもつ宮地だが、果たしてチームの新戦力となるか。そして最近不調だったふくらPが大復活。好プレー連発でチームを支え、名誉挽回のファインプレーにも注目。
有田ナインのメンバーは、真田ナオキ、大家志津香、宮崎美子、浦、昴生（ミキ）、そして初登場の出口クリスタ。約1年ぶりの出演となる昴生は、ブランクを感じさせないような本領を発揮し次回出演へつなぐ。
出題される問題は、都道府県にまつわるもの。各メンバーの知識力が問われる場面も見られ、パリ五輪柔道女子金メダリストである出口の奮闘ぶりにも注目。全国のご当地料理を答える問題では、浦が大活躍。「WEST.さんのバックで…」と先輩ライブでのエピソードをヒントに名推理を発揮する。思わず「WEST.さん、ありがとうございます!!」と笑顔に。
■具志堅や真田の解答も、見どころ盛りだくさん
今回、有田ナイン側ではない具志堅は、のびのび（？）イラストで解答する場面では、画伯っぷりを披露。古田の解答と比較した後、具志堅のまさかのコメントにスタジオでは大爆笑。
さらに、演歌歌手の真田の解答には有田がまさかの公開説教（!?）。最後の最後まで大接戦となり、見逃せない戦いが繰り広げられる。
【番組カット】かわいい〜！笑顔の出口クリスタ＆浦陸斗
今回は、『ミラクル9』全キャプテンの中で、一番勝率が高い“古田ナイン”を10敗中の“有田ナイン”が迎え撃つ。古田ナインには、具志堅用高、ふくらP、吉村崇（平成ノブシコブシ）、澤部佑（ハライチ）、浅野ゆう子に加え、日向坂46・宮地すみれが初登場。日向坂46内の学力テストでは堂々の1位であり、トップクラスの学力をもつ宮地だが、果たしてチームの新戦力となるか。そして最近不調だったふくらPが大復活。好プレー連発でチームを支え、名誉挽回のファインプレーにも注目。
出題される問題は、都道府県にまつわるもの。各メンバーの知識力が問われる場面も見られ、パリ五輪柔道女子金メダリストである出口の奮闘ぶりにも注目。全国のご当地料理を答える問題では、浦が大活躍。「WEST.さんのバックで…」と先輩ライブでのエピソードをヒントに名推理を発揮する。思わず「WEST.さん、ありがとうございます!!」と笑顔に。
■具志堅や真田の解答も、見どころ盛りだくさん
今回、有田ナイン側ではない具志堅は、のびのび（？）イラストで解答する場面では、画伯っぷりを披露。古田の解答と比較した後、具志堅のまさかのコメントにスタジオでは大爆笑。
さらに、演歌歌手の真田の解答には有田がまさかの公開説教（!?）。最後の最後まで大接戦となり、見逃せない戦いが繰り広げられる。