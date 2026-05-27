【スーパーフォーミュラ】第5戦（決勝・5月24日／鈴鹿サーキット）

【映像】日本語で祝福する42歳レジェンドの姿（アップあり）

日本最速を競うスーパーフォーミュラの第5戦決勝。レースはNTT docomo Business ROOKIEの福住仁嶺が劇的な今季初勝利を挙げ、チーム全体が歓喜に沸くなか、中継に驚きの光景が映し出された。

福住の快挙を祝福するためにカメラがピットへと向かうと、そこには世界ラリー選手権（WRC）に参戦している勝田貴元の姿が。しかし、ファンや関係者をさらに驚かせたのはそのすぐ隣だった。なんと、WRCで通算9度のワールドチャンピオンに輝いたリビング・レジェンド、42歳のセバスチャン・オジエがそこに立っていたのだ。

オジエは、まだヘルメットを被ったままの福住に対して「コングラッチュレーション！オメデトネ」と日本語を交えて笑顔で声をかけ、熱い握手とハグを交わした。ラリー界の絶対王者が、国内最高峰のフォーミュラレースが開催されている“レースの聖地”鈴鹿サーキットのピットレーンに突如として現れ、圧倒的なオーラを放つ様子に中継は一時騒然となった。

このサプライズに、ABEMAで実況を務めた菱沼洲斗アナウンサーも「来週ラリージャパンがありますけれど、WRCのチャンピオン・セバスチャン・オジエ選手も勝田選手の横にいたということで、今日はいろんな方がレースを楽しんでいた」と言及した。

視聴者からはコメント欄で「ん？オジェ？」「オジェもいる」と驚きの声が上がり、SNS上でも「え？タカだけじゃなくて、オジエもいるの？」「オジエも鈴鹿来てるの！？」「オジエを鈴鹿サーキットで見かけるこの奇妙な感じww」など、ラリー界のレジェンドをフォーミュラレースの現場で見かける新鮮な光景に様々な反響が寄せられていた。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）