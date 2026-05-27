◆【放置厳禁】「口は笑っても目が笑っていない」部下が発する、消え入りそうなSOS

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

部下の「言葉」に惑わされない

本音を見極める観察の技術

マネジメントの現場で、部下から「大丈夫です」「順調です」という言葉を聞いて安心したものの、後から大きなトラブルが発覚したり、部下が突然体調を崩してしまったりした経験はないでしょうか？

管理職やマネジャーにとって、部下の言葉を信じることは大切です。しかし、時に部下は周囲に気を遣ったり、自分を鼓舞したりするために、無意識に本心とは異なる言葉を発してしまうことがあります。真の信頼関係を築くためには、表層の言葉を鵜呑みにするのではなく、その裏側に隠れた本音を正しく見極める力が必要なのです。

「ノンバーバルなサイン」に真実が宿る

では、言葉の裏にある本音をどうやって見極めればよいのでしょうか？ ここで重要になるのが、声のトーンや表情、しぐさといった「ノンバーバル（非言語的）なサイン」の観察です。

人は言葉をコントロールすることはできても、無意識ににじみ出る身体的な反応まで完璧に隠し通すことは困難です。言葉と態度にわずかな「ズレ」が生じたとき、そこには本音が漏れ出しています。

注意すべき「違和感」の具体例

部下の様子に次のような変化が見られたら、それは本心が揺れ動いている兆候かもしれません。

●視線としぐさ： 急に目を逸らす、あるいは落ち着きなく手足が動く。

●表情の不一致： 口元は笑っているが目が笑っていない、表情が一瞬引きつる、あるいは固まる。

●発声と語彙： 声のボリュームが不自然に変化する。「えっと」「まあ」「とりあえず」といった曖昧なつなぎ言葉が急に増える。

●態度の変化： 姿勢が急に崩れる、あるいは特定の話題になった途端に話を逸らそうとする。

これらのサインは、言葉では「イエス」と言っていても、心が「ノー」と叫んでいる際のアラートであることが多いのです。

「本当にそう？」という問いを心に持つ

こうした変化に気づくことができれば、リーダーとして一歩踏み込んだ対応が可能になります。部下の「大丈夫です」という言葉を聞きながらも、心のなかでそっと「本当にそうかな？」と問い直してみてください。

表層の言葉に惑わされず、ノンバーバルなサインから相手の内面に寄り添うことができれば、「実は少し不安がありまして……」といった部下の本音を引き出すきっかけを作れます。

日頃から部下の「いつもの状態」をよく観察し、わずかな変化を見逃さないこと。それが、部下の心を守り、組織のパフォーマンスを最大化させるための、管理職に求められる高度な共感スキルなのです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。