ヨーロッパ内部に向けられた十字軍の惨劇！　ローマ教会が恐れた中世キリスト教最大の異端「カタリ派」とは。

結婚とは売淫であり、懐妊は悪魔の呪いである。ローマ教会は「悪魔の神殿」に他ならない――こんな激しい言葉でキリスト教会を罵り、現世を否定した人々がいた。12〜13世紀の南フランスに広まったキリスト教の異端「カタリ派」である。この異端運動の顛末を描いた名著『カタリ派とアルビジョア十字軍――中世ヨーロッパの異端運動』（渡邊昌美著）が講談社学術文庫で再刊された。

異教徒には寛容、異端には仮借なし

著者の渡邊昌美氏（1930-2016）は、高知大学教授、中央大学教授を歴任した中世ヨーロッパ史の研究者で、主著『異端カタリ派の研究』（岩波書店）や『異端審問』（講談社学術文庫）などの著作で知られている。なかでも本書『カタリ派とアルビジョア十字軍』（旧題『異端者の群れ』）は、中世ヨーロッパ最大の異端運動「カタリ派」の始まりと背景、そして制圧されるまでの歴史が平易な文体、軽快な筆致で描かれ定評がある。

12世紀のヨーロッパは、すっかりローマ・キリスト教におおわれたかに見えるが、その陰では大小さまざまな異端運動が存在していた。なかでも「カタリ派」は、既存の教会制度を拒み、ローマを「娼婦の家」「悪魔の神殿」と公言してはばからず、ローマ教会にとって大きな脅威となっていた。

とくに南フランスに広がったカタリ派を「アルビジョア派」と呼ぶが、これに対してローマ法王インノケンティウス3世は討伐軍を差し向ける。それを「アルビジョア十字軍」という。

〈十字軍といえば、聖地イェルサレムを目ざす東方十字軍をまず思い浮かべるのが普通だが、イスラム教徒の手からスペインを奪回した再征服（レコンキスタ）も十字軍なら、またここに見るようなキリスト教世界内部の十字軍もあったのである。〉（『カタリ派とアルビジョア十字軍』p.3）

そもそも異端とは、カトリック教会の内部にありながら、教会が確定した教義に対して異なる解釈を主張する者たちである。その点で、ユダヤ教徒やイスラム教徒のような「異教徒」とは教会側の対応も違っていた。

カトリック教会は、たとえばユダヤ教徒には、決められた区画に住み、自らの信仰を奉ずることを認めていたし、またイスラム教徒とは時に戦火を交えることがあっても、時には対等に交渉することも辞さなかったように、異教徒に対してはある意味で寛容だった。しかし、同じキリストの名によって行動する異端者に対しては激しく憎悪し、仮借ない弾圧を加えたのである。

〈異端者に対する特有の刑罰は火刑だが、これも遺骸を焼尽し、灰にして最後の審判にあずかれなくするのが目的だった。死者といえども、もし生前異端者であったことが発覚すれば、平和な眠りは許されない。死骸を墓から曝（あば）き出して辱（はずかし）めを加えたうえ、火刑台で焼かれねばならなかった。今日から見て、異様としか考えられないほど、熾烈な憎悪である。〉（同書p.14）

もとより、異端者自身の側に「異端」の自覚があるわけではない。神による救済の唯一にして正しい道は、自分たちだけが知っていると確信しているからだ。

カタリ派の教義とは、どんなものだったのだろうか。

それは、「善悪二神論」を出発点とする徹底的な現世否定だった。彼らは、善き神の支配下にある彼岸＝霊的世界と、悪しき神に支配された現世＝物的世界という平行する二つの世界を想定し、自らもふくめて現存するすべてのものを「悪」とみた。

そして、禁欲を徹底して婚姻を否定し、生殖を悪魔のための働きとみなす。肉食を禁じ、財産の私有も認めない。さらに、いっさいの世俗権力を「悪しき神」に立てられたものとして拒否していた。

こうした激しい異端者をローマ教会が潰しにかかるのは、当然のことだった。

異端審問という「最悪の遺産」

1209年、ローマ法王によって派遣されたアルビジョア十字軍は、その後20年の年月をかけて南フランスの異端運動を制圧した。

最初の惨劇は、フランス南西部の都市ベジエで起こった。

都市を囲む城壁は打ち破られ、十字軍が乱入して市内は狂乱の坩堝（るつぼ）となる。

〈この戦役はじめての血に狂った侵入者は、逃げまどう市民を手あたり次第に殺した。彼らは、「すべてを殺せ。神はおのれの者を知りたまう」と叫びながら、犠牲を求めて走りまわったという。正しい信者は加護によって自然にまぬかれるはずだから、いちいち異端かどうか吟味するにおよばない、まず殺してしまえ、との意である。〉（『カタリ派とアルビジョア十字軍』p.204）

いまも堅固な城壁が残る世界遺産都市、カルカッソンヌでは悲惨な籠城戦となった。

狭い街路には、大勢の避難民や家畜が殺到した。ふくれ上った人口は、たちまち食糧と水の不足に直面し、来るかどうかわからない援軍を待って2週間を耐えた。あちこちで女性や子供の悲鳴が聞こえ、殺されて街路や広場に打ちすてられた家畜の残骸にハエがわき、人々を苦しめた。疫病も発生寸前だったのである。

〈ついに8月15日、（カルカッソンヌの領主の）レモン・ロジェは、開城を決意する。命令には、全員、裸体となり手を空にして、一列となって小門から出よ、とあった。着衣も武具も打ち捨てた「おのれの罪のほかに何物も携えない」惨めな姿の長い行列が、場外に現われて、神と十字軍に身を委ねる。〉（同書p.220）

十字軍が南フランス一帯を制圧した後も、異端が根絶されたわけではなかった。多くの異端者たちが戦乱をくぐって生き延びた。ローマ教会側は、十字軍の完了後にあらためて、異端追及の手段を講じる必要があった。それが有名な異端審問（インクシチオ）である。

異端審問という特設法廷は、被告だけでなく参集者全員に対する威嚇の儀式となる。そこでは拷問が励行され、その方法も、鎖、飢餓、不眠などの初歩的なものから、鞭、木馬、さかさ吊り、燠火（おきび）など、何段階にもわたって工夫がこらされる。暗黒の地下牢に何年も投じられることもあった。

〈異端審問こそ、私たちのアルビジョア騒乱が歴史に残した、おそらく最悪の落し子である。〉（同書p.284）

凄惨な戦いが生み出した異端審問という「最悪の遺産」は、ひとつの制度として全キリスト教世界に拡大し、18世紀まで存続した地域もあったという。

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