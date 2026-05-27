聞こえない子、聞こえる子、見えない子たちがともに”歌う”奇跡の音楽にジャーナリストが衝撃を受けた理由

「聞こえない子どもたちが、音楽をつくる」。その光景を想像できるだろうか。

耳の聞こえる・聞こえないを超えて、さまざまな子どもたちが同じ舞台に立ち、音楽をつくる合唱団がある。聴覚や視覚に障害のある子ども、自閉症や知的障害のある子ども、車いすユーザーなど、社会的に“マイノリティ”と呼ばれる子どもたちが多く参加している。目の見えない子は声で歌い、聞こえない子は白い手袋を使って、手話をもとにした「手歌（しゅか）」で歌の世界を表現することから、「ホワイトハンドコーラス」と呼ばれている。

この活動の原点には、南米ベネズエラで始まった音楽教育プログラム「エル・システマ」がある。貧困や治安の悪化から子どもたちを救うために始まった取り組みで、現在は世界で60万人以上の子どもたちが参加している。その理念を受け継ぎ、日本で発展したのが「ホワイトハンドコーラスNIPPON」だ。この活動の歩みを追ったのが、ジャーナリスト・鈴木款さん。鈴木さんが著した書籍『音楽の見える瞬間 ホワイトハンドコーラスNIPPONのきせき』（2026年5月27日発売）では、その活動の成り立ちから、子どもたちがいくつもの“壁”を越え、やがて音楽の都ウィーンでベートーヴェンの《第九》を披露するまでが描かれている。

書籍からの抜粋を連載としてお伝えする第一回前編では、鈴木さんがホワイトハンドコーラスNIPPONと出会ったときのことをお伝えする。

おもしろい写真展をやっているよ

わたしがホワイトハンドコーラスに出会ったのは2021年11月21日のことだった。知人から「フォトグラファーの田頭真理子さんは知っていますか？ いまおもしろい写真展をやっていますよ」と勧められ、東京・池袋の東京芸術劇場に足を運んだのがきっかけだ。マラソンが趣味のわたしにとって、池袋は自宅からちょうど10キロ。「ジョギングがてら観に行こう」くらいの気軽な気持ちだった。まさかこのとき、自分がこの本を書くことになるなんて、想像すらしていなかった。人生は、ほんとうにどうなるかわからない。

タイトルは「第九のきせき〜ホワイトハンドコーラスNIPPON写真展」。現地に着くと、暗闇を背景にした子どもたちの写真が、会場いっぱいに展示されていた。写真展のウェブサイトには、「聴覚を失っていたベートーヴェンと同じ世界に生きるろう者が、音楽の流れを想像しながら手話に訳した「手歌」の《第九》は世界ではじめての発表です」とある。さらに「光の軌跡は「ことば」であり、切り取られた時間の流れは音楽を想起させます」とつづいていた。

写真のなかの、ひとりひとりの子どもたちの輝くような表情と、白い手袋をつけた手の動きが描く、色とりどりの光の軌跡の美しさに魅せられる。注意深く観ていると、その光の軌跡は白い手袋の指先に縫いつけたLEDランプによるものだとわかった。「光の軌跡はことばである」という説明どおり、それがただの光跡ではなく、子どもたちがみずからの身体から発している“ことば”なのだと強く感じた。

どのくらい会場にいただろうか。展示を観おわって帰ろうとしたとき、田頭真理子さんの姿を見つけた。近寄って感謝と感想を伝えると、思いがけず「今日は練習を公開していますよ。観ていきませんか」と誘ってくれた。写真のなかの子どもたちは「ホワイトハンドコーラスNIPPON」のメンバーで、今日は練習日なのだと田頭さんは言う。

ウェブサイトの解説には、ホワイトハンドコーラスNIPPONについて、「聞こえない子も、見えない子も、その友達も、多様な子どもたちがたがいの力をあわせて活動するユニークな合唱団」と書いてあった。説明を読んでも具体的なイメージがわかず、一瞬躊躇したが、なにか心に引っかかるものがあって、練習会場を覗いてみることにした。

気がつくと目に涙があふれていた

部屋に入ると、子どもたちがベートーヴェンの《第九》の旋律にあわせて手や身体を大きく動かしていた。そうか、さっき観た光の軌跡は、歌にあわせた手の動きで、これが「手歌」なのか。そして、そのなかの数人は聞こえない子どもたちであることを思いだした。その手の動きは、わたしが知る手話とは違って、楽器を奏でるように見えた。まるで、そこから音楽が聞こえてくるようだった。

音が聞こえないはずの子どもたちが、一心に音楽を表現している。その姿を見ていると、胸の奥から熱いものがわきあがり、気がつくと目に涙があふれていた。わたしは誰にも気づかれないように、そっと会場を抜けだした。

帰り道、イヤホンで《第九》を聴きながら考えた。あの感情の揺れはなんだったのだろう。聞こえない子どもたちが音楽を表現するという、奇跡のような瞬間に立ち会ったからなのだろうか。「手歌」は音をもたない。けれどわたしはたしかにあの場で“音楽”を聴いていた。あの場で子どもたちは「ここにいるわたしたちを見て、聴いて、わたしたちの存在を感じとってほしい」と語りかけてきた。

そして、多様な子どもたちが歌声と手歌でひとつになる姿に、たしかな希望を感じた。あの“音楽”は子どもたちの生きている証であり、尊厳であり、そして未来へとひらく扉だったのだ。合唱団についてもっと知りたいという思いがわたしを突き動かした──。わたしのホワイトハンドコーラスをめぐる旅はこの日からはじまった。

それいらい、どれほどコンサートや練習に立ち会ってきただろうか。最初は子どもたちの名前もわからず、ひとりひとりの写真にメモをそえておぼえていった。やがて顔と名前が結びつき、保護者とも話ができるようになったころ、合唱団はウィーンに渡ることになった。初の海外公演に記者として同行することになり、取材を重ねるなかで、ホワイトハンドコーラスNIPPONが、たがいの違いを認め、助けあい、ともに未来をめざす合唱団だと理解するようになった。

壁の向こうにいる子どもたちに手渡したい

ここでわたし自身の歩みを少しだけ記しておきたい。

わたしはジャーナリストとして、教育問題や人権問題をライフワークにしてきた。教育では不登校、いじめ問題、メディア・リテラシー、教員の性暴力問題など。人権では、難民、性的マイノリティ、障害者問題、被災地の問題など。つねに現場に足を運び、多くの声に耳を傾けることをポリシーとしてきた。

2019年に上梓した著書『日本のパラリンピックを創った男 中村裕』（講談社）では、障害者雇用やパラスポーツの普及に生涯を捧げた故中村裕博士を追った。ひとりの医師が社会を大きく変えたという事実に驚くと同時に、「すべての人がともに生きる社会の実現」という博士の理念に深く共鳴したことが、現在の取材活動の原点となっている。

博士を知るまえのわたしは、障害者の問題に特段の関心をいだいていなかった。「身近にいないのだから、どうかかわればよいのかもわからない」──そう思いこんでいたのだ。だが取材を重ねるうちに、障害者が身近にいないのではなく、ただ目に入っていなかった、聞こえていても認識できていなかっただけなのだと気づかされた。

その後はマイノリティとよばれる人々の姿を追い、近年は「誰も取り残されない教育」であるインクルーシブ（包摂的な）教育をテーマにしてきた。「最初の分離は一生の分離」という言葉がある。幼少期に障害のある子とない子が分けられると、その後も社会で排除・分離がつづくという現実をさす言葉だ。いま日本にはおよそ42万人の不登校の子どもがいる。わたしは、その子どもたちの多くが、持って生まれた個性ゆえに学校というしくみのなかに居場所を見いだせないのではないかと思うようになった。社会の壁が子どもたちを分断し、疎外し、苦しめているのではないか──。

記事を書きながらも、「障害」という言葉にずっと違和感をおぼえていた。取材を重ねるなかで出会ったのが、「障害は社会がつくるもの」という社会モデルの考え方だった。違和感はやがて確信に変わり、「障害」ではなく「特性」や「個性」とよぶほうがふさわしいのではないかと考えるようになった。だからホワイトハンドコーラスNIPPONの子どもたちが発したつぎの言葉に、強く心を引かれた。

日本手話では「障害者」は「壊れた人たち」と表現します。

でもこれはモノにたいして使う言葉で、わたしたちには違和感があります。

だからわたしたちは「個性をもった人たち」と表現します。

わたしはこの本を、社会の壁の向こう側で孤立する子どもや保護者たちに手渡したい。ホワイトハンドコーラスNIPPONの子どもたちが示してくれたように、「仲間と出会える居場所があり、未来には可能性がひろがっている」と伝えたいのだ。

東日本大震災やコロナ禍のなかで音楽が人々の悲しみを包み、勇気をあたえたように、ホワイトハンドコーラスの活動もまた、苦しんでいる子どもたちや家族に、そして壁をつくる大人たちに、気づきと救いと希望を届けてくれると信じている。みなさんが読みおえたとき、ホワイトハンドコーラスNIPPONの物語が、日本におけるインクルーシブ社会と教育の実現に向けたたいせつなヒントになると信じている。

◇後編【「聞こえない子どもと聞こえる子どもの合唱団」が伝える、すべての人が「音を楽しむ」奇跡】では、「ホワイトハンドコーラスNIPPON」がどのように生まれ、どのような活動をしているのかを紹介します。

【後編】「聞こえない子どもと聞こえる子どもの合唱団」が伝える、すべての人が「音を楽しむ」奇跡