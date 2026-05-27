「巨人淡口―日ハム木田」の大型トレードが白紙になった理由…王貞治が「壊した」、舞台裏での出来事

プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。

連載『1985 英雄たちのドラフト』

第8回「王の孤独」（前編）

日刊スポーツのスクープ

1984年のシーズンオフ、巨人軍監督の王貞治は、宮崎秋季キャンプに集まった報道陣に今季の敗因と来季の抱負を述べた。

「来季は攻撃を軽視するわけではないが、今季は守りでのミスによる失点が響くケースが多かったから、守りを重視した野球をしたい」（『日刊スポーツ』1984年11月1日付）

1年前「打高投低を目指す」「攻撃重視の野球に戻す」と言ったはいいが、エースの江川卓は15勝５敗と最高勝率のタイトルこそ手にしたもののここ一番で勝てず、西本聖は15勝11敗、加藤初は10勝7敗と及第点とも言える成績を残したが、前年12勝の槙原寛己は8勝9敗、三本柱の一人である定岡正二は5勝10敗と振るわず、投手力の低下は顕著で、当初の方針を翻意するに至ったのである。

となると来季に向けた補強ポイントは投手力の強化以外にない。右の発言の1週間前『日刊スポーツ』（1984年10月24日付）一面に「淡口―木田交換 今オフトレード1号は巨人 王待望の先発左腕」（同）というスクープ記事が載っている。

巨人の外野手である淡口憲治と、日本ハムファイターズの左腕投手である木田勇の交換トレードで、巨人左腕投手の橋本敬司と、日ハム外野手の山本勝哉も含む2対2という具体的な情報もある。

淡口憲治は勝負強い打撃と「コンコルド打法」と呼ばれる打球の速さに定評があり、1983年には初の3割115安打をマーク。しかし、84年のシーズンは吉村禎章の台頭もあり代打に回るようになっていた。

一方の木田勇は1980年の入団一年目に22勝を挙げ、最多勝、最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振の投手四冠に加え、パリーグＭ坑弌⊃型猷Α▲戰好肇淵ぅ鵝▲瀬ぅ筌皀鵐疋哀薀崗沺文宗三井ゴールデングラブ賞）とすべての賞を総なめにしたが、その後は10勝、4勝、6勝と伸び悩み、トレード候補に上るようになっていた。

当時の巨人の渉外担当はかつて日ハムで一軍打撃コーチや二軍監督を務めた岩本堯であり、日ハムの新監督には巨人ＯＢである高田繁の就任が発表されるなど、この時期、両球団はかなり近い関係にあった。加えて後楽園球場を本拠地とする共通点もあり、日刊スポーツも情報を事実と判断して一面で大きく打ったのだ。

巨人軍オーナーの正力亨のコメントもある。

「日本ハムから話があるのは、成立するしないは別として、事実です。木田投手？ その名前も確かに候補には入っているが、あまり出血の要求されるとね……。木田なら15勝？ あまりワシを喜ばせんでくれよ」（同）

「傍系スポーツ紙」に配慮

確実と思われたこのトレードだったが意外にも立ち消えとなった。それも巨人側からの申し入れだったという。スクープを打った2カ月後『日刊スポーツ』（1984年12月21日付）は「検証ニュースの裏側」なるコラムで破談に至った内幕を書いている。タイトルは「王監督が壊した淡口←→木田」で主な理由は次の5つ。

．肇譟璽匹留修鰉未つけた淡口のチーム内外の後援者が「淡口を放出しないでくれ」と監督である王に圧力をかけていたこと。

巨人にとって運命共同体という意識の強い傍系スポーツ紙（※註・スポーツ報知のこと）が右の動きに追随したこと。

Ｋ儀魯好檗璽鳥罎里箸隆愀犬傍砧が入ることを懸念した王が、その立場を慮ったこと。

て刊スポーツの報道が出た10月24日、王自身が、フロントに「トレードを白紙にするように」と懇願していること。

ナ麁擦2日後の10月26日、巨人球団代表の長谷川実雄が日ハム球団に断りの電話を入れたこと。

「特別取材班」によるコラムは次のように記事を結んでいる。

《巨人の場合、野党紙だけに載ったトレード商談は、過去、数多く壊れている。３年前にはロッテ村田←→巨人新浦が内定しながらご破算になっている。（中略）甲ゲ鵑房最圓垢襯院璽垢砲覆譴弌淡口←→木田のトレードご破算は、王監督にとって、まさに断腸の思いとなるはずである》（同）

余談になるが、ここで名前の挙がった山本勝哉はシーズン開幕直前の1985年3月19日に、内野手の西本和美との交換トレードで巨人に移籍している。それを思うと「淡口←→木田」が実現寸前だったのは事実だろう。

ただし「傍系スポーツ紙」であるスポーツ報知に配慮するほど、このときの巨人の投手補強が順調だったわけではまったくない。

台湾球界のエース、郭泰源は巨人入団が確実視されながら、土壇場で西武に持っていかれ、郭泰源と並ぶ台湾球界の右腕、荘勝雄も巨人ではなくロッテオリオンズと契約してしまう。台湾国籍（中華民国）で、台湾では英雄的存在の王貞治にとって面子を潰された形となった。

彼らと同じ台湾出身投手で、前年オフに山本功児を放出してまで獲得した元ロッテの三宅宗源は球威はあるが制球が異常に悪く、ファームでも結果を出せずにいた。

11月20日のドラフト会議では「即戦力投手ナンバーワン」の高評価で相思相愛の関係にあった明治大学の竹田光訓を1位で入札するも抽選で外し、「即戦力左腕」として3位指名した川崎製鉄水島の宮本和知は、倉敷市内の会社のグラウンドでバレーボールを蹴ろうとして転倒、左足関節下部剥離骨折の重傷を負い、入団発表会見を欠席するどころか、1月21日からの合同自主トレの参加も白紙となってしまった。

悪いことは重なるもので、王巨人はあるスキャンダルに見舞われることになる。

【つづきを読む】「ワン公（王貞治）は冷たい。人間じゃない」巨人有名選手が「世界の王」を罵倒…「衝撃音声」の中身

【つづきを読む】「ワン公（王貞治）は冷たい。人間じゃない」巨人有名選手が「世界の王」を罵倒…「衝撃音声」の中身