ロシアのプーチン大統領は２５日、国外で逮捕や訴追された自国民の保護を名目に、大統領が露軍を派遣することを可能にする法改正案に署名し、法案が成立した。

ロシアが管轄権を認めていない国際司法機関による訴追も対象で、プーチン氏に逮捕状を出している国際刑事裁判所（ＩＣＣ）への威嚇が狙いとみられる。

露大統領府は、外国の裁判所のほか、ロシアが参加する条約や国連安全保障理事会決議に基づかない国際司法機関の決定によって逮捕・拘束されたり、刑事事件などで訴追されたりしている自国民の権利保護が目的だと説明している。

法案は「国防に関する法律」などを改正するもので、政府が３月に提出。今月、下院と上院を通過した。

ロシアでは２００９年の同法改正で、国外に駐留する露軍や居住する国民を外国の武力行使から保護することなどを要件に、露軍の国外派遣を認めた。今回は本来の目的外で軍を使用できる任務として明記した。

タス通信によると、ビャチェスラフ・ウォロジン下院議長は、法案提出を受け、「西側の司法制度は完全に信用を失った」と語っていた。ロシア国籍を持つ住民が少なくない周辺国などへの威圧にもなりそうだ。