シティポップブームで再注目…「アニソン」ボーカリストの新井正人が語る「ヒット曲」の制作の裏側

今年、『機動戦士ガンダムZZ』の主題歌「アニメじゃない─夢を忘れた古い地球人よ─」でのソロ・デビューから40周年を迎える新井正人。

ダイアリー「青春メモリー」でデビュー後、サウンドグループパルのパルに加入し、日本テレビ系ドラマ『ちょっとマイウェイ』の主題歌「夜明けのマイウェイ」がヒット。パル解散後に発表したソロ・アルバム3作は、現在、シティポップブームで再評価を受けている。

さらに作曲家としての活動のほか、90年代には「BRAND NEW OMEGA TRIBE」のリードヴォーカルとして活躍するなど、目眩く華麗なキャリアを重ねてきた。その目まぐるしいまでの音楽遍歴を振り返るスペシャル・インタビューを2回に分けてお届けする。

シティポップと知らずに曲を作っていた

──まずは幼少期のお話になりますが、最初に触れた音楽はどういったものだったのでしょうか。

新井正人（以下新井）： 最初は湘南サウンドでした。子どもの頃、ゴジラ映画が観たくて、おばあちゃんに連れて行ってもらった時、『怪獣大戦争』と同時上映だったのが、加山雄三さんの『エレキの若大将』だったんです。フランク・シナトラみたいな音楽で、そこに加山さんの歌が入り、映像の印象とも相まってすごくインパクトがありました。

そのあとはビートルズ、いわゆるリバプール・サウンドですね。小学校6年生の時、従兄弟に『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』を借りて、こういう音楽があるのか！と驚きました。中学1年の時にはスカラ座に『レット・イット・ビー』の映画を観に行き、そこから『リボルバー』などを遡って聴いていったんです。

──ご家族も音楽好きでしたか。

新井： 母親はニール・セダカ、ポール・アンカなどアメリカン・ポップスが好きで、父親は逆に浄瑠璃とか新内を好んで聴いていたので、その影響もあるかもしれません。家にはピアノと三味線、マンドリンがあって、それをいじって遊んでいるような子どもでした。

最初に手にした楽器もマンドリンで、押し入れに入っていたのを見つけて弾き始めたんです。マンドリンって要は8弦ギターだから、ダブルで音が鳴るのがカッコよくて。ピアノも習っていたけど、先生と折り合いが上手くいかなくて、あまり続かなかったですね。

──その後はどんな音楽を。

新井： 中学生になるとフォークが流行ってきましたから、僕もジョーン・バエズの曲とか、ピーター、ポール＆マリーの「パフ」とかを歌っていました。キングストン・トリオも耳にはしていましたが、もう少しメロディアスなものが好きでしたね。その頃ギターを始めるんですが、高校に入るとオリジナルの曲を作り始めています。

アマチュアバンドをやる頃になるとAORにハマって、特にボビー・コールドウェル、マイケル・フランクスなどソフトなものを好んでいました。インストではスタッフとか。ビートがありながらメロディアスなところに魅力を感じて、のちにシティポップと呼ばれるような音楽を、知らずにやっていたんです。

──デビューのきっかけについてお聞かせください。

新井： 市川市市民会館(現：市川市八幡市民会館)で、アマチュアバンドが多数出演して、お客さんも1000人ぐらい集めたイベントがあったんです。そこでキングレコードの関係者にスカウトされました。

最初はダイアリーという男性3人のグループで、「青春メモリー」という曲で77年にデビューしました。ダイアリーは水谷公生さんが関わっていたんです。その時は、もうレコードが出せる！ というだけで嬉しくて。自分にとっては奇跡でした。

──ダイアリーはシングル1枚だけでしたか？

新井： ええ。その後僕が加入するパルも、すでにデビューしていたんです。すぐ初代のリード・ヴォーカルだった尾関裕司さんが抜けて、そのあとに僕と、女性ヴォーカルの渡辺香代さんが加入したんです。その時、キングで桃井かおりさんの『しーんと淋しいネ…』というナレーション・アルバムを作ることになり、ディレクターの重松(英俊)さんから声を掛けられ、バッキングコーラスに参加しています。

その際のプロデュースが荒木一郎さんで、荒木さんにコーラスを気に入ってもらい、荒木さんが日本テレビ音楽の飯田則子さんというプロデューサーに相談して、『ちょっとマイウェイ』のドラマ主題歌にパルが抜擢されたんです。

──それが「夜明けのマイウェイ」ですね。

新井： そうです、そこでパルの活動が本格化していくんです。荒木さんのギター1本のデモテープが送られてきて、レコーディングでは僕もダブルヴォーカルで絡ませてもらったので、普通の3声のハーモニーではなく、独自のハモを作った覚えがありますよ。

その時はディレクターの井口（良佐）さんに、「オリジナルを歌ってもいいですか？」って生意気にも言っていたらしいです（笑）。バンドの自己主張はあったけれど、まだ周囲の大人たちに対しては、緊張していましたね。

──『ちょっとマイウェイ』は桃井かおりさんの主演でしたが、桃井さんにもお会いしているそうですね。

新井： ラジオのゲストに呼ばれて、初めてお会いしましたが、役柄はおっとりした感じなのに、実際、ラジオの現場では頭の回転が速くて、すごく滑舌もいい方なんです。その10年後、ブティックJOYのCMソングに、僕の「Lonely Girl」が使われた際、桃井さんが出演されていて、ご縁があるなあと感じましたね。

ヒット作連発の80年代

──「夜明けのマイウェイ」がヒットして、パルを取り巻く状況も大きく変わったと思いますが、当事者としてはどんな思いでしたか。

新井： 79年の10月に「夜明けのマイウェイ」をリリースして、いきなり『夜のヒットスタジオ』に出演して、自分としてはびっくりでしたよ。それまで電車に乗っていたのが、いきなりタクシーに変わって、地方の仕事も飛行機を使うなど、環境が激変しましたね。

ライブは、東京ではヤクルトホールで開催して、大阪でもやったと思いますが、むしろ営業の仕事の方が多かった。ワンステージで3、4曲歌って、それが1日に6本もあるような感じです。

バンドのメンバーは楽屋でビートルズやフォー・フレッシュメン、ビージーズなどを歌ったり、ミュージシャン的な感じでやっていたんですが、事務所の活動はタレント扱いでしたね。そのジレンマはありましたが、自分の夢は叶ったわけですから、忙しすぎて体を壊しそうになったけれど、嫌だとは思わなかったです。

──80年の「ラスト・メモリー」もヒットして、この時期は順調に活動を続けていた形でしたか。

新井： そうですね。「ラスト・メモリー」では色々な音楽番組に出させてもらいました。79年のアルバム『カリフォルニア・グレープフルーツ フレッシュ・オレンジ・ジュース』は荒木さんのプロデュースでしたが、次の『Catch Me』で、パルのセルフ・プロデュースになりました。

ここで割と好きなことをやらせてもらえて、僕はAOR路線で、女性ヴォーカルの渡辺さんは、山崎ハコさんとか赤い鳥を聴いていたような人なので、フォーク色が強い感じの路線でした。

81年の「想い出のKOBE」という曲は、神戸ポートアイランド博覧会(ポートピア'81)の「UCCコーヒー館」のテーマソングとして作った曲で、神戸ポートアイランド博覧会でも歌ったり、思い出深い曲ですね。神戸の「UCCコーヒー博物館(＝現在、休館中。2026年夏頃リニューアルオープン予定)」でも、たまにかかっているらしいです。

──その後、新井さんはソロでアニソンを歌われるようになりますが、パル時代にも、『太陽の子エステバン』の主題歌「冒険者たち」を82年にリリースされています。

新井： あの頃、まだアニソンという言葉はなくて、業界では「マンガの歌」という言い方をしていたんです。そうなると、音楽のランクがちょっと下がるような感じがあり、周囲の大人たちは、その点を多少気にしていました。ああ、そっちに行ったのか、そろそろ（バンドも）終わりに近づいているかな…とね。でも僕としては気にならなかったし、抵抗もなかった「冒険者たち」は、実は鈴木茂さんがギターを弾いているんですよ。

他にも、パルの楽曲は、一線級のミュージシャンたちが演奏していて、そういうレコーディングを見るのも楽しみでした。それこそ荒木さんがプロデュースの頃にも、オケ録りから見学させてもらって、スコアを書いているところをみたり、斎藤ノヴさんや芳野藤丸さんのプレイを近くで見て、コードやリズムの話なども聞かせてもらいました。

歌謡曲の人たちはオケが出来てから初めてレコーディングに参加するのが普通でしたが、その点では、一流のミュージシャンの仕事が見られて、僕は恵まれていたなあと思います。

──パルは82年に解散しますが、そこに至る大きな理由はなんだったのですか？

新井： よく言えば音楽性の違いです。僕ら男の子3人はシティポップが好きで、紅一点の渡辺さんは、さっきもお話ししたようにフォーク系の曲を好んでいたので、それで音楽性の違いから分かれていったというのがあります。あとは、やはり活動に限界が来ていたんだと思います。

──その後、86年に『機動戦士ガンダムZZ』の主題歌「アニメじゃない─夢を忘れた古い地球人よ─」をリリースしますが、この間は何をされていたのでしょうか。

新井： 同じキングのアーティストで、麻倉未希さんと1曲デュエットしているんです。(デュエット曲「SAY GOOD NIGHT」＝麻倉未稀8thアルバム『FOREIGNER』収録)

それで井口ディレクターに、いろいろ勉強になるから、コーラスとして麻倉さんのライヴツアーに参加する？ と誘われて、僕もコーラスの仕事には興味があったので、参加することになりました。

そのバンドは「スターチャイルド」と言って、のちのDREAMS COME TRUEの中村正人さんもベースで参加していたんです。それでツアー2回目の時に、『機動戦士ガンダムZZ』の主題歌の話が来たんです。

担当ディレクターの大場（龍男）さんに呼ばれて「あの、『ガンダム』なんだけどさ…」と言われて僕は「漫画じゃん！」って言ったんですよ。でも大場さんは「ガンダムは世界的にも有名だし、アニメの制作も超一流の人たちだし、新井くんにとってはいい経験になると思うよ」と説得され「じゃあ、やらせていただきます」となったんです。

つづく後編の『「アニソンなんか歌ってると終わるぞ」…80年代、音楽業界の「冷たい空気」を『ガンダムZZ』主題歌歌手・新井正人が明かす』でも、40年にわたり第一線を走り続けた新井氏の遍歴とともに、当時の音楽業界を振り返ります。

（進行・文：馬飼野元宏／写真：Ryoma Shomura）

【つづきを読む】「アニソンなんか歌ってると終わるぞ」80年代、音楽業界の冷たい空気を『ガンダムZZ』主題歌歌手・新井正人が明かす