英語の「なぜ」には、驚くべき歴史と物語が潜んでいる【英語史で解く英文法の謎】

時制の「例外」、「不規則」な複数形…理不尽な英語のルールを歴史でひもとく──



英語にまつわる24の疑問を、日本における英語史研究の第一人者・堀田隆一先生が、初学者にもわかりやすいようやさしく、かつ本質を外さぬよう深く解説する『英語史で解く英文法の謎 なぜ「３単現のs」をつけるのか』が2026年6月10日に発売となります。



今回は本書より、「はじめに」を特別公開します。

書影

皆さんが最初に英語を勉強したのはいつのことでしたか。最近では英語学習の低年齢化が進んでおり小学校から英語を習いますが、筆者が最初に英語を勉強したのは中学生のときでした。この本を手に取っておられる方の多くもそうではないかと思います。



学校で英語を習ったとき、筆者はたくさんの衝撃を受けました。「複数のものを表すときは、名詞に s をつける」にはじまり、「英語の文には必ず主語が入る」「疑問文を作るときは Do を文頭にもってくる」「主語が3人称・単数で現在の文のときは動詞に s をつける」、極めつきは「時や条件を表す副詞節中では未来のことも現在形で表す」という、呪文か……？ と思わせるようなものまで、たくさんの摩訶不思議な規則があったからです。実はこの「複数形」という現象に筆者はとりつかれてしまい、今の職業への道を歩むことになるのですが……それはまた別の機会にお話しできればと思います。

“不規則な”活用にこそ、奥深い歴史がある

さて、これらの英語のルールを、なぜ筆者は「不思議な」と感じたのでしょうか。 それは、筆者はふだんのコミュニケーションには日本語を用いますが、日本語にはこれらのルールがない。ないけれども十分に意思疎通ができている。ということは、これらは“不要な”ルールではないのか。 英語にはなぜこんな“不要な”ルールばかりあるのだろう、と感じたからです。



英語には「過去のことを表すときは動詞を過去形にする」というルールがありますが、これはまだ理解できますね。日本語でも過去のことを表すときは、「言う→言った」「食べる→食べた」のように、過去形のような形でことばを変化させるからです。しかし「主語が3人称・単数で現在のことを表すときは動詞に s をつける」これはどうでしょう。 主語が1人称や複数のときには何もしなくていいのに、3人称のときだけ特別なことをしなければならない─ 理不尽だと思いませんか。そもそも「人称」という言い方からして、英語を勉強するときに急に出てきた概念で、まだそこも許せていないのに、引っかけ問題のようにして「3単現のときだけは動詞に s をつける」なんて……。実際、テスト問題でこのポイントを問われて s をつけ忘れ、減点された思い出のある方もいるのではないでしょうか。まるで引っかけ問題のためにあるような規則だ、いったいこれを覚えることに何の意味があるのか？ と輾転反側（てんてんはんそく）するうちに、英語そのものを嫌いになってしまう人も少なくありません。



本書では、このような誰もが一度は疑問に思い、しかしいつしか問うことも忘れてしまったような当たり前の英語のルールに対して、なぜそうなっているのかという「答え」を示していきます。「え、あんな疑問に答えなんてあるの？」と驚かれるかもしれませんが、実は英語の歴史をひもといていけば、「答え」があるのです。あまりにも基本的すぎて「なぜ」と思うことすらなかった英単語や、受験勉強のために呪文のように唱えて無理やり覚えた“不規則な”活用にこそ、奥深い歴史があり、英語という言語の面白さに気づかせてくれるヒントがあるのです。

“言語”としての英語の本当の姿とは

そう、皆さんがかつて嫌いになった英語とは、学校で学んだ“中学英語”、科目としての英語であるといえます。あるいは社会人になってから受けるような英語の資格試験もその仲間といえるかもしれません。人々をある基準でふるいにかけるためにテストで点数をつける、そのために英語を学ばされたのだとしたら、「引っかけ」のような規則はとかく出題されがちで、「覚えるためのルール」のように感じられたかもしれません。「なぜこんな決まりがあるの？」というモヤモヤを抱えていた少年少女が勇気を出して先生に質問したのに、「そういうものなんだから、覚えなさい」と言われて英語を嫌いになってしまったのだとしたら、それはとても残念で、もったいないことだと感じます。



中学校や高校での英語の教え方がダメということではもちろんありません。限られた時間や資金、その他もろもろの制約のなかで、できるだけ効率よく英語を学んでもらうために磨かれてきたメソッドであることには疑いをさしはさめません。



しかし、英語は本来“受験科目”ではなく、“言語”です。言語はそのことばを使ってきた人々の長い長い歴史の表出なのです。本書ではあの頃感じていた素朴な疑問を深く追求していくことで、中学校で習う英語の向こう側、英語の本当の姿を皆さんにお示しします。私たちのような英語を母語としない者が抱く素朴な疑問のなかにこそ、英語の本来の姿を垣間見せてくれる驚くべき歴史と物語が潜んでいるのです。



本書では、各章で英語の文法、語形、文字・発音、社会・文化の話題を取り上げていきます。話題どうしのつながりや理解のしやすさを優先して配置しており、時代順の章立てにはしていませんが、先に英語史の流れを時間に沿って理解しておきたいという方は、序章をお読みください。あるいは、各章を読み終えてから、復習のつもりで序章を読むのもよいと思います。



本書を読み終わったとき、皆さんのなかには新鮮な英語観が築かれていることでしょう。さらにいえば、本書を通じて英語という言語の魅力を再発見し、「もう一度英語を学んでみようかな」という気持ちになっていただければ、こんなに嬉しいことはありません。





この続きは『英語史で解く英文法の謎 なぜ「３単現のs」をつけるのか』でお楽しみください。本書は以下の構成で、英語にまつわる24の疑問をわかりやすく解説していきます。「なぜ」を理解することで、単語・文法の解像度が上がり、納得しながら英語を学べるようになります。



序章 英語はどのようにして現在の姿になったのか

第1章 文の骨組みはその言語の個性

第2章 語形の変化は規則的に不規則

第3章 なぜ文字と発音が一致しないのか

第4章 社会とともに変わり続ける英語

著者紹介

堀田隆一（ほった・りゅういち）

慶應義塾大学文学部教授。東京外国語大学外国語学部英米語学科卒業、東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程満期修了、英国グラスゴー大学英語学研究科博士課程修了（Ph.D.取得）。神奈川大学経営学部助教、中央大学文学部助教、准教授、教授を経て、2015年より慶應義塾大学文学部教授。専門は英語史、歴史言語学。著書に『英語の「なぜ？」に答えるはじめての英語史』（研究社、2016年）、『英語語源ハンドブック（共著）』（研究社、2025年）、『言語学でスッキリ解決！英語の「なぜ？」（共著）』 （ナツメ社、2025年）など。「hellog～英語史ブログ」、Voicyチャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」、Youtubeチャンネル「いのほた言語学チャンネル」など運営中。

※刊行時の情報です

◆トップ写真：graphica/イメージマート