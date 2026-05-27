今井真実さん、藤井 恵さんイチオシの梅干しの使い方は？　初夏にぴったりの“梅レシピ”をご紹介

梅干しを料理に使うと、さわやか＆新鮮な味わいに……！

『きょうの料理』6月号のテキスト企画「わたしのイチオシ梅干し使い」では、講師の皆さんおすすめの梅干しレシピを教わります。

本記事では、今井真実さんの「梅クリームパスタ」と藤井恵さんの「鶏肉の梅オイスター照り焼き」をご紹介。シンプルながらひと工夫が光るレシピで、梅干し使いの幅が広がりますよ！



『きょうの料理』6月号より

＼今井真実さんの／

梅クリームパスタ

梅クリームパスタ

梅の酸味で生クリームにとろみがつきます。

梅なのに洋風のおしゃれな一皿。

ササッとつくるお昼ごはんにもぴったりです。

親戚中みんなが梅仕事をしていたこともあり、10代から自分でも梅干しをつくるように。このレシピは、レモンクリームパスタから派生して「レモンでできることは梅干しでもできるはず！」と考えてつくってみました。梅干しの風味にクリームのコクがよく合っておいしいですよ。



つくり方材料（1人分）

スパゲッティ…90g

生クリーム…カップ1/2

ツナ（缶詰／油漬け） …（小）1缶（70g）

梅干し（塩分15％）…（大）１/2コ

細ねぎ（小口切り）…適量

●塩・黒こしょう（粗びき）



◎840kcal ◎塩分3.7g ◎15分

1 鍋にたっぷりの湯を沸かして湯の重量の1％の塩を加え、スパゲッティをゆでる。袋の表示より1分間早く湯から上げ、ゆで汁大さじ1をとり分けておく。ツナは缶汁をきっておく。梅干しは種を除いてちぎる。

2 フライパンに生クリーム、ツナ、梅干しを入れて弱火にかける。全体が混ざったら、1のスパゲッティとゆで汁を加えてあえる。器に盛り、細ねぎを散らし、黒こしょう適量をふる。

今井真実（いまい・まみ）

料理研究家。「つくった人がうれしくなる料理」をテーマに、雑誌やSNSなどで自由な発想のレシピを発信し、人気を集めている。

＼藤井 恵さんの／

鶏肉の梅オイスター照り焼き

鶏肉の梅オイスター照り焼き

梅干しとオイスターソースの相乗効果で淡泊なむね肉の味わいが格段に上がります。

十数年前から、梅干しを漬け始めました。以来、料理にもよく使っています。梅干しはどんな調味料と合わせても新鮮なおいしさが生まれるのが魅力。食欲がそそられるオイスターソース、にんにくとの組み合わせは、初夏のわが家の定番です。



つくり方材料（2人分）

鶏むね肉…（小）2枚（400g）



A （梅肉＊…小さじ2 酒・水…各大さじ1 オイスターソース・しょうゆ・にんにく（すりおろす）…各小さじ1）

貝割れ菜…1パック

青じそ…5枚

みょうが…1コ

●小麦粉・サラダ油



◎330kcal ◎塩分1.7g ◎20分

＊梅干し（塩分15%）の種を除き、包丁でたたいてペースト状にしたもの。



1 鶏肉は厚みのある部分をこぶしでたたいて厚みを均一にし、小麦粉を薄くまぶす。Aは混ぜ合わせておく。

2 貝割れ菜は根元を切り落とし、3等分に切る。青じそとみょうがは細切りにする。

3 フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、１の鶏肉を皮側を下にして入れ、4分間ほど焼く。上下を返して弱火にし、ふたをしてさらに4分間ほど焼く。

4 フライパンの余分な脂を紙タオルで拭き、Aを加えて煮からめる。食べやすい大きさに切って器に盛り、混ぜ合わせた2を添える。

藤井 恵（ふじい・めぐみ）

料理研究家、管理栄養士。家庭でつくりやすく、体にやさしいレシピを提案している。2人の娘を育て上げ、現在は東京と長野の二拠点生活を満喫中。

■NHKテキスト『きょうの料理』2026年6月号より抜粋

梅クリームパスタ

撮影・宮濱祐美子／スタイリング・朴 玲愛

鶏肉のオイスター照り焼き

撮影・竹内章雄／スタイリング・大畑純子