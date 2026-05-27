ダウ90000蓮見翔を名指しした自虐ポスト「蓮見、やめてくれ」で注目、売れないと嘆く先輩劇作家が語った”演劇界のリアルな裏側”

「蓮見、やめてくれ」と懇願するワケ

ダウ90000の蓮見翔が、『ロマンス』で第70回岸田國士戯曲賞を受賞した。テレビでMCを務め、ひな壇にも座る“お茶の間の人気者”が、演劇界の最高権威とされる賞をさらった――。その直後、X（旧Twitter）に投下された一篇が、演劇関係者の枠を越えて万単位で拡散された。書いたのは、大阪の劇団・匿名劇壇を主宰する劇作家、福谷圭祐。2016年に「悪い癖」で第23回OMS戯曲賞大賞を受けた書き手だ。

題して「蓮見、やめてくれ」。蓮見の活躍を讃えるでも腐すでもなく、ただひたすら「やめてくれ」と懇願する体裁の文章である。論理はこうだ。自分は「演劇が流行っていない時代のせいで売れなかった」と言えなくなると困る。だから蓮見には、演劇を流行らせようとしないでほしい。「演劇が流行ると、困る。時代のせいで売れなかったという結末にしてくれないと、困る。だからもうやめてくれ。（中略）いいか、蓮見。頼む。やめてくれ」。売れない劇作家が、自分の不遇を時代のせいにできなくなることを本気で恐れ、後輩のブレイクに泣きついてみせる――。

倒錯した理屈を大真面目に押し通すその構造は、演劇とまるで関係のない職種の人間の胸にまで刺さり、「声を出して笑った」「なぜか泣いた」という声が次々に連なった。

あの文章はいつ生まれたのか。受賞を見て即座に書いたのか、長く溜めた感情の発露か。福谷の答えは、どちらでもなかった。

蓮見の「演劇は流行っていない」発言

「蓮見さんが『演劇は流行っていない』と言い出した時点から、気にはかけていたんです。それが世に波及していったのは、『お笑いは流行っていない』に言い換えてからで。岸田戯曲賞の授賞式の前に、同時受賞の大石恵美さんとの対談記事が出て、そこで改めて明確に言わはった。それを受けて演劇界隈のタイムラインがざわめき始めたんです」

投稿の引き金は、京都の時事ネタ劇団「笑の内閣」を旗揚げしたたかま響からのオファーだった。蓮見・大石対談についてウェブで語り合わないかというものだ。

「僕は口下手なんで、その場のライブでは喋れないなと思ってお断りしたんです。でも、言うとしたらこんなことを言うかなということをそのあたりから考え始めて。自虐の角度でいこうと決めて、最終的には岸田の授賞式を見てから投稿しました」

つまりあの「名文」は、断ったオファーの“出られなかった分の答え”だった。実はバズった長文の前に「蓮見やめてくれ」と短文を投げ反応を見たところ、その短文に蓮見本人が「いいね」を押したのだと言う。

「匿名なんで大きな声では言いづらいんですけど、この切り口なら良しとしてくれるんじゃないか、ちゃんとまとめればリポストくらいはしてくれるかもしれない。その辺の算段もありました」

狙いは見事に当たった。蓮見は件の長文を自ら拡散してくれ、福谷のその後の「このままだと『蓮見やめてくれ』の人になってしまうし」として“新作”動画をアップした投稿にも「みちゃお」と茶目っ気たっぷりに返した。名指しされた当人からの軽い反応を、福谷は「もう、嬉しいの一言ですね」と素直に喜ぶ。

自虐の奥にある本音はどこか。妬み、恨み、つらみ。福谷は隠さなかった。

後輩への妬みや憧憬を“コンテンツ”に転化

「もちろん妬みはあって、悔しさみたいなネガティブな感情もあるんですけど。ただ、それは『ある』というだけで。自分より年下が活躍し始めて辛い思いをするのは、どこにでもある。それに対して、蓮見さんを見て『いいよな、時代が恵まれてるから』って管を巻くおじさんにはなりたくないなと」

蓮見への妬みや憧憬を、愚痴ではなく“コンテンツ”に転化する。だからこそ、悪く受け取られるのは本意ではない。

「蓮見さんの受賞とか、演劇界が盛り上がっていることを、実際は求めてきたわけです。それに対して『求めていない』というパフォーマンスを、楽しくやっている」

では、注目されたきっかけが演劇ではなく、SNSの名文ということは、劇作家として素直に嬉しいのか、複雑なものなのか。

「嬉しいです。ただ、このままSNSで食っていこうとは思っていないし、『蓮見やめてくれの人』が広まったところで、だから何なんだという話で。これを通じて、自分の作っているものにアクセスしてくれる人が増えたらいい。劇場に足を運んで、目の前で人間が何かをやっているのを体験する時間は、すげえ楽しいんだぜ、と。どんなとっかかりでもいいから来てほしいんです」

演劇界にとって蓮見翔の岸田戯曲賞受賞というのは、そもそもどんな意味があるのか。福谷は、そのカギが「権威と反権威の綱引き」にあると言う。

演劇というジャンルに貢献できるかがカギ

「コメディはどんなに面白くても岸田はとりにくいんじゃないかという問題風説が昔からあるんですね。たしかに面白くて人気のものはポップカルチャー扱いされて、ハイカルチャーでありたい演劇からは弾かれがちなところはある。それでも本物なら、評価せざるを得ないタイミングが来るんです。蓮見さんのように、テレビと演劇を横断している存在が岸田を取ることで、明らかに賞の評判も伸びるし、注目も上がる。ポップカルチャーというよりは、カルチャーをポップさせる存在。別ジャンルを横断する存在が助けてくれるのは、演劇界に属する者としてありがたいことだと感じます」

演劇とコントの“間”には、これまでもカリスマ的存在の元ラーメンズ・小林賢太郎や、シティボーイズなどがいたが、蓮見は彼らと何が違うのか。

「シティボーイズさんも小林賢太郎さんも、これはちょっと言い過ぎですけど、ジャンルそのものの発展に貢献したかというと、もしかすると微妙なのかもしれない。彼ら個人は最高にいいものを作るし、カリスマ性を生んでいったし、事実自分も大ファンです。けれど、今もなお小林賢太郎を知らない人は、ずっと知らないままなんですよ。その『知らない人を、知っている状態にする』動きをしているのが蓮見さんなんです」

8人組のダウ90000でネタも脚本も1人で担い、チケット即完売、テレビのMCもひな壇もクイズ番組もこなす――その「全部やって全部取る」スタイルを「すごすぎだと思います」と評し、3度目のノミネートでの受賞も「作品のクオリティがとんでもないので、受賞は当然」。

むしろ悔しかったのは、同じ回に大阪で活動する若手、餓鬼の断食の川村智基がノミネートされていたことだったと明かす。

では、いま演劇界に何が起きているのか。

東京では演劇が“流行りかけている”

「流行りかけている感じが、少なくとも東京では起こっていると思います。劇団を紹介するテレビ番組やYouTuberが出てきていて。コロナ明けの反動で、展示会含むリアルイベントが盛り上がった感じもある。大阪にいると、東京とは温度が全然違いますけどね。単純にメディアに接続できないので」

ただし福谷は、これを単純な「演劇ブームの到来」とは見ない。岸田賞の選考基準も「一定に定まらず、綱を引き合っている」。突然開かれたのではなく、続いた綱引きの結果いま入り口が広がった――小林賢太郎がIPPONグランプリで優勝した、みたいな感じ、と喩える。それでも足腰の認識は揺るがない。

「演劇界が若い書き手を求めているかはわからないですけど、若い書き手が手弁当で、何の条件もなく飛び込めるのが演劇界ではあるので。その、飛び込める健康的な状態を保つことが演劇界には求められているし、その環境を維持することも負け組の務めだな、という感覚です」

対談で蓮見が放ったもう一つの刃がある。「演劇を隠れ蓑にして逃げている人もいる」。耳の痛い指摘に、福谷は頷く。

「とても頷けます。頷けるからこそ、出てしまった情けない気持ちもある。でも、その感情自体は蓮見さん自身にも絶対あるはずなんです。演劇を、あるいはお笑いを隠れ蓑にして――とよぎってしまうからこそ、『いや違う、両方で戦っていくんだ』と懸命に頑張っている人にも、僕には見えている。演劇やお笑いは隠れ蓑にできてしまうし、それは正直、周りにもいるなと思います」

世間が持つ劇作家のイメージ

演劇が東京で流行り始め、新しい客層が生まれている。福谷はそれを「希望として捉えている」と言い切ったうえで、個人的な焦りも認めた。本気で焦るなら数年前に東京へ出ているべきだった、と。それでも作風を時流に合わせて曲げず、継続し維持するほうへ舵を切った以上、いまの位置は受け入れている、と。

一方、蓮見には「やめてくれ」と言う一方、同時受賞の大石恵美には「（岸田賞受賞は）大石だけでいい。大石みたいなのだけが岸田を獲れ。あいつはなんだ。あいつはなんだか様子がおかしいぜ」としたことには、「なんで大石はいいんだよ（笑）」というツッコミと共感があがった。

「大石さんは、ぱっと見『変な人だな』という印象になる。でも演劇は変な人がやっているという世間のイメージがあるから、演劇人的にはそんなに変に見えないわけですよ。芥川賞や直木賞で独特なキャラの人が受賞するとメディアが飛びつくのは、小説家には変なキャラがないという認知があるからこそ。演劇をやっている劇作家なんてまあ変な人だろう、という前提が世間にはありますが、演劇をやっている人間から見ると、大石さんよりも蓮見さんのほうが特殊な人に見える」

大石は演劇界の“お仲間”――世間が演劇に抱く「変な人」像にむしろ収まる。本当に異質なのは、その枠から軽々とはみ出してテレビへ越境していく蓮見のほうだ、というのが福谷の見立てだった。

では、蓮見の受賞は、演劇界にとって始まりか、終わりか。そう聞くと、福谷はこう答えた。

蓮見の受賞がもたらしたもの

「結論、始まりも終わりもしないんだと思います。演劇なんてもともとクローズドなもので、口コミで『なんだそれ』と人が詰めかけていくものだった。その口コミを可視化するツールが、SNSやメディアで増えただけ。それは始まりでも終わりでもなく、常にあるものだろうと思います」

蓮見主導で岸田戯曲賞の話題が桁違いに回り、「賞の存在を初めて知った」人が確実に生まれた。東京と大阪なら毎週末どこかで誰かが何かを演っている――その現実を知ってもらえれば足を運ぶ人は増える、と福谷は言う。蓮見のようなキャラクターの受賞は「演劇はそんなに危険じゃない、大丈夫だよ」というアピールになる。一方、危なっかしいものを見に行ける秘めた場所――そちらは大石が担保してくれる。だからこそ、と福谷は言った。

「見事なダブル受賞だと思います」

匿名劇壇は近く東京公演に動き出しているという。きっかけは、ある劇団員のひと言だった。デビュー以来ずっと一緒にやってきた仲間が、「40歳になっても演劇活動を続けている自分が想像できない」と漏らしたのだ。「え、やめちゃうの？」。福谷は即座にそう返した。自分は40歳になっても粛々とここで演劇を続けるつもりでいたが、仲間がそう口にする以上、悠長には構えていられない。これからの抱負を、福谷は皮肉にも「やめてくれ」と名指しした相手の言葉で語った。

「僕は40歳になっても粛々とここで演劇をやっていようと思っていたんです。でも、どうやらそこまでいかないっぽいので。蓮見さんが言った『1日でも彼らのバイトのシフトを減らす』という言葉に向けて、動いていかなあかんなと思っている次第です。それで、食べていけるといいですね」

「蓮見、やめてくれ」と大きな声で叫んだ男が、誰よりも本気で、演劇で食っていく道へ歩き続けている。

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