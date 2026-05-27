ドラマにありがち「舌を噛み切って死ぬ」はフィクションです！法医解剖医が解説する「納得の理由」

「喉笛を掻っ切ると血が噴き出す」は本当か、「舌を噛んで自殺」はできるのか、「重要な手掛かりを握って死んでいる死体」はありえるのか――。ドラマや漫画で描かれる“死”の描写はどのくらい正しいのか。数千体の遺体と向き合った法医解剖医が、実例と医学的知見をもとに解説する。〈本記事は飯野守男著『法医学教授が教えている 死体の授業』(飛鳥新社)の内容を再編集したものです〉

「喉笛を掻っ切る」と本当に血が勢いよく吹き出るのか？

Ｑ．「喉笛を掻っ切る」と本当に血が勢いよく吹き出るのか？

Ａ．頸動脈がスパッと切れると、数秒程度は勢いよく血が噴出する

「それ以上近づくな！ こいつの喉笛を掻っ切るぞ！」

人質の首に刃物を押し当て、犯人が周囲を脅迫する。

一昔前の刑事モノの映画やドラマでみかけるシーンですが、この脅しは実際に有効です。そもそも喉笛とは、喉をとおっている気管のことであり、男性でいえば喉仏のあたりです。

このあたりをとおるしっかりと太い頸動脈を勢いよく切られると、大量の血液が失われて生命に危険がおよびます。もしくは、噴出した血液が気管の中に入り込んで窒息死するケースもあります。

下図のとおり、頭と胴体をつなぐ首（頸部）は目立たない部位にみえますが、実は脊髄・気管・動脈が集まっており、生命を維持する上で極めて重要な器官です。

皮膚から浅いところにある静脈は簡単に切れますが、それだけではそこまでの出血にはなりません。

スプラッタ映画にみられる血しぶきが飛び散る描写は、首の左右に走る太い血管（総頸動脈）が切られた場合、と仮定しての描写なのでしょう。

動脈が切断されると、動脈の圧力（すなわち血圧）で押し出された血が２メートル程度の高さまで吹き出すことはありえるでしょう（ただし、せいぜい数秒程度ですが）。

小型ナイフのような浅くしか入らない刃物であれば、喉笛を掻っ切ろうと試みてもせいぜい静脈が切れる程度で、頸動脈にまで達することはあまりありません。

ただし、日本刀や斧のような重量があってよく切れる刃物を使えば、頸動脈のさらに内部にある血管や骨に守られている脊髄もダメージを受け（脊髄損傷）、深刻な生命の危機におちいるでしょう。

もし本当に喉笛を掻っ切られたらどうする？

現実には、「喉笛を掻っ切られる」ような危機的状況はそうそうないと思いますが、実際に血しぶきが飛ぶほど出血した場合は、第一に止血です。

ハンカチやタオルをただ出血部位にあてるのではなく、塊のように丸めて出血部位に強く圧をかけるのがコツです。ハンカチがなければ、手のひらや指先で血圧に負けないよう、強く圧迫してください。これが止血の基本の「直接圧迫止血法」です。

ちなみに、ホラー映画の演出などで、白い壁一面に血しぶきの跡がついている描写がありますが、今は壁や床についている血痕の向きや角度から、どの方向から刃物が入ったか、そのとき被害者はどんな体勢だったのかも、警察や鑑識の技術力で容易に特定できます。

海外には、その領域をさらに掘り下げて研究する「国際血痕分析学会（International Association of Bloodstain Pattern Analysts）」なる、マイナーな国際学会も存在しているほどです。

たとえば、「血を流しながら逃走した人は、どれくらいの速度で走っていたのか」のように、血痕から知りうる情報量が増えると事件解決につながります。

舌を噛み切っての自殺は本当にできる？

Ｑ．舌を噛み切っての自殺は本当にできる？

Ａ．深く噛むことは可能だが、即死は困難である

刑務所の囚人や、拷問を受けていたスパイが、舌を噛んで自殺した。

時代劇や戦争映画などで、こんなエピソードをみかけたことはありませんか？

果たして舌を噛んだくらいで、人は本当に死ねるのでしょうか。

結論としては、「不可能ではないが相当難易度が高いし、即死はできない」と私は考えます。

たしかに、舌には意外とたくさん毛細血管があり、少し傷ができただけでも血が出やすいのは事実です。ただ、生物としての防衛本能がある以上、全力で舌を噛み切ることは実際には不可能でしょう。

とはいえ、人間の顎の力は強いので、覚悟を決めて思いきってやれば、舌がちぎれるほどにざっくりと深く噛むことはできます。

ただ、その場合も失血死にいたるほど血が出るとは考えられませんから、傷口から出た血液が気管に流れ込んで窒息するということになるでしょうか。あるいは、さらに可能性は低いですが、ちぎれかけた舌が喉の奥に落ち込み、声門を塞いで窒息することも考えられなくはありません。

いずれにせよ、死に方としては「のたうち回る」といっていいほど、苦しみを伴う方法だと考えられます。

まとめると、「舌を噛み切って自殺する」はあくまでフィクション的な演出と解釈すべきでしょう。

舌は毛細血管が多いため出血はしやすい部位ですが、刃物でも使わない限り「舌を切断する」ことは不可能です。そして、窒息死にはある程度の時間を要するため、舌を噛んですぐにガクッと即死できる、とはなりません。

ちなみに、私はこれまで法医解剖医として数千体の死体に向き合ってきましたが、「舌を噛み切った」ことによる異状死に対面したことは、いまだ一度もありません。

「重要な手がかりを握ったまま死んでいる」死体は実在するか？

Ｑ．「重要な手がかりを握ったまま死んでいる」死体は実在するか？

Ａ．可能だが、時間が経てば死後硬直が緩んで離してしまうことも

「死体の手に握られていた○○は、きっと犯人の重要な手がかりに違いない！」

古典的なミステリーでは定番の演出ですが、実際に死後もなにかを握ったままでいることは十分に可能です。

通常、死んでから２、３時間ほどで死後硬直がはじまると、約12時間で全身に硬直が広がります。気温や死亡時の状況にもよりますが、一般的にはそこから１〜２日ほど硬直が持続したのち、３〜４日を過ぎると徐々に筋肉のこわばりは解けていきます。

超軽量アクロバット飛行機が墜落し、死亡した操縦者と同乗者の２名を解剖することがありました。

超軽量飛行機は２人で操縦できる機体です。

この日、前の席には訓練生が、後部席には指導教官が乗っていたのですが、くるくると回転しながらの飛行中になんらかのトラブルがあったのか突然、海に墜落。

たまたまとおりかかった海上保安庁の巡視艇がそれを目撃したため、すぐに捜索が始まりました。しかし、機体が海底の深いところまで沈んでいたため作業は難航。結局、機体と２人の死体が回収されたのは墜落から３日後でした。

墜落の衝撃と海中に３日間沈んでいた影響で、飛行機の表面はボロボロに塗装がはがれ落ち、屋根は吹き飛んでいましたが、操縦していた２人は、それぞれの席に座ったままの状態で発見されました。

失神したまま、渾身の力で…

顔や手首などの衣服に覆われていない部分の皮膚はふやけて腐り、水中生物によって食べられて一部の骨がみえている状態でした。おそらく食べたのは海中に浮遊する貝殻をもつ前の貝の幼生でしょう。骨折などの外傷も確認できました。

一方で、そこまでボロボロの体になってもなお、前の席に座っていた訓練生の手はしっかりと操縦桿を握っていたのです。

おそらく、訓練生は飛行中にパニック状態に陥ったのではないでしょうか。

訓練生が座っていた前の席と、指導教官が座っていたうしろの席は、操縦桿が連結しており、動きが連動する構造になっています。そして恐ろしいことに力の強いほうが勝つ（優先される）構造なのです。

訓練生がパニックになって操縦を誤っても、教官が操縦桿を押し戻せば、墜落にはいたらなかったはずです。

けれども、最後まで訓練生の手が操縦桿を握っていたということは、恐怖で失神したまま操縦桿を渾身の力で握り続けてしまい、教官がそれを押し戻すことができずに墜落した、と考えるべきでしょう。

車であれば、ブレーキをかければ止まりますが、空中を飛ぶ飛行機は停止できません。また、超軽量飛行機は軽量化のために、自動操縦などの安全装置をつけていないため、操縦によって空中で体勢を立て直すしかないのです。

この航空事故は極端なケースかもしれませんが、死後硬直が続いている限り、筋肉は緊張してこわばり、なにかを握っているのであれば、そのままの状態が続きます。

ただ、死後数日が過ぎて硬直が解けると、固く握りしめていた手のひらもほどけていくと考えていいでしょう。このケースでは冷たい海水により硬直が保たれていたと考えられます。

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