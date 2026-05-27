まさにドデカメロン、圧巻のデカさ…“韓国で最もグラマラス”な女性芸人のスイムウェア姿

さすがの肉体だ。

メン・スンジが5月26日にインスタグラムを更新。

【写真】まさにドデカメロンなメン・スンジ

バカンスを満喫する近況ショットを複数公開し、大きな注目を集めている。

公開された写真には、リゾート地のプールサイドや夜の屋外でくつろぐ彼女の姿が収められている。特に目を引くのは、身体のラインが強調されたスイムウェア姿のセルカだ。ピンクを基調としたマーブル模様の水着や、深いブルーのデザインから覗く圧倒的なボリューム感は、彼女の代名詞ともいえる“グラマラスな魅力”を改めて印象づけており、画面越しにでも重量感が伝わってくる。

また、ナイトプールのほとりで微笑む姿や、夜の階段でガウンを羽織ったカットでは、昼間の明るい表情とは一味違う、しっとりと大人びた雰囲気を漂わせている。

2013年にMBC第20期公開採用お笑い芸人としてデビューしたメン・スンジは、その美貌と抜群のプロポーションで一躍人気を集めた。現在はSNSを通じて積極的に近況を発信しており、投稿のたびにそのビジュアルがニュースになるなど、変わらぬ影響力を見せている。

（写真＝メン・スンジInstagram）

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生。本名キム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビュー。バラエティ番組『無限に挑戦』で、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして注目を集めた。芸人とは思えないビジュアルも特徴で、デート1回5億ウォン（約5000万円）の“パパ活”を一蹴し、話題になったことも。