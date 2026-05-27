「交通事故の遺体から、車種や殺意の有無まで読み取れる」”死者の声を聞く”法医学者の知られざる実態

6000体近くの遺体と向き合ってきた法医学者は、「死の予兆」を知っている。サウナ、飲酒、タバコ、過重労働、睡眠不足……私たちが見過ごしがちな習慣が、どこで身体の「綱渡り」を崩すのか。

東北医科薬科大学教授で、ドラマ『ガリレオ』の法医学監修でも知られる高木徹也氏が、新著『私たちはなぜ死ぬのか 法医学者が語る「永く、よく生きるための技術」』（CEメディアハウス）で、日本人に多い死因や突然死のメカニズム、災害・事故で生死を分けた行動などを、法医学の視点で解説する。

本稿では、交通事故の遺体から「車種」や「加害者の殺意」まで読み取れること、また被害者がどこで暮らし、どのような仕事をしていたかまでわかることもある--そうした法医学の知られざる実態を紹介する。

遺体の傷から「車種」や「殺意の有無」がわかることも

法医学者が日々行っている解剖からは、どのような亡くなり方をしたか、いつ亡くなったかなど、死因以外にもいろいろなことがわかります。誤解を恐れずに言えば、法医学は広範囲の知的好奇心を刺激してくれる学問です。

ご遺体がどのようにして亡くなったかを究明するには、医学の知識だけでなく、生物学、物理学、地学、社会学などが関わってきますし、時代のトレンドにもある程度通じていることが求められるからです。

たとえば、交通事故で亡くなった方のご遺体を解剖すると、ぶつかったクルマの車種がわかることがあります。世界に名だたる自動車メーカーが何社もある日本には、じつにさまざまな形のクルマがあります。車高が高いクルマがあれば低いクルマもあり、バンパーが飛び出しているクルマ、バスやトラックのように前面が平らなクルマもあります。

ご遺体を解剖してみて、下から60センチの高さにぶつかった跡があったら「SUV系かな」と推定できます。膝と顔に同時にできたと思われる傷があったら、「トラックかバスかな」と考えることができます。

車種がすでに特定されている場合は、バンパーが当たったと思われる場所が車のバンパーの位置より高ければ、「加速してぶつかったんじゃないか」「ブレーキをかけてない な」「ひょっとしたら、殺意があったんじゃないの？」などと考えることもできます。

通常、ブレーキをかけると車の前面は沈み込みます。加害者が被害者に気づいてブレーキをかけていれば、バンパーの高さより低い位置に傷がつくはずだからです。

こうした所見が、加害者の発言のウソや矛盾を明らかにすることもあります。のちの 裁判にも関わるため、法医学者としてはどのような小さな所見も絶対に見逃すことはできません。

解剖は緊張の連続ですが、はじめはわからなかった真実が明らかになるのは、やりがいを感じる瞬間です。 解剖したご遺体が、どこで、どういう生活をしていた人か想像がつくこともあります。

どこで暮らし、どんな仕事をしていたのかもわかる

高度経済成長期に都市部で生活していた80代以上の方の多くは、非喫煙者でも肺に排気ガスの化学物質や粉塵、黄砂などの微小粒子が黒くポツポツと沈着しています。解剖に立ち会った経験の少ない警官がみれば、「タバコ好きだったんですかね」と言うほどです。逆に、80代以上で肺が赤ちゃんのようにきれいなピンク色をしている場合、大気汚染のない田舎で長年暮らしてきたことがみて取れます。

現在、40代、50代の方であっても、肺をみれば都市部に暮らしていたのか、空気のきれいな地域で暮らしてきたのかが容易に想像できます。都市部に住んでいる40代と田舎で暮らしている40代では肺の汚れ方が違うのです。

さらに、動脈の石灰化を伴う肺気腫があれば、喫煙者だったことがわかります。塵肺症があれば、若いときに粉塵を浴びるような仕事をしていたことが推察できます。筋肉の発達がよい場合、生前に肉体労働に従事していた方だとわかります。

皮膚も、ご遺体の生前の様子を教えてくれます。年齢のわりに日焼けをしている場合は農業に従事していた方が多いですし、長袖の日焼けをしている場合は建設現場や工事現場などで肉体労働をしていた方だろうと推測できるのです。

ご遺体をみれば「病院嫌い」もわかる

ご遺体を解剖して、「この方は生前、病院に行くのがよっぽど嫌だったのかな」と想像することもあります。明らかに生活習慣病が進んでいる所見がある、あるいはがんの末期の所見がある場合、体調もそれなりに悪かったはずです。それなのに受診歴がまったくないのは、よほどの病院嫌いだったか、生活に困っていて治療を受ける余裕がなかったか、と考えます。

乳がんを放置して亡くなったご遺体を何度か解剖したことがあります。がんは進行すると全身に症状が出ます。やせたり、大腸がんなら便が出なくなったり、胃がんが進行すれば胃が痛くなったりします。

そういう症状が出てQOL （Quality of lifeの略。生活の質、人生の質）が下がると普通は病院に行くものですが、乳がんは胸のしこりや乳房のひきつれ、ただれなどが症状として出てくるため、病院でみてもらうのが恥ずかしいと放置してしまう人がいます。末期になると皮膚が潰瘍化して、ただれて乳房がなくなり、ますます受診のタイミングを逃してしまうのです。

最終的には家で倒れているのを家族がみつけて救急車を呼びますが、救急隊員が心臓マッサージをしようとすると、みたことのないただれが胸にある。救急隊は驚いて搬送するのですが、病院の医師もこのような傷はみたことがない。やけどか？ それとも新しい感染症か？ こうして、私のもとに解剖依頼が寄せられます。病院にはここまでが んを放置した患者さんはやってきませんから、臨床医だと乳がんの末期だとわからない場合もあるのです。

異状死体が多い地域というのはありませんが、高齢化率の高い地方のほうが突然死は 多い印象です。当然、異状死体として私のもとに運ばれてくる方も高齢者の占める割合が多くなります。

地域によって事件や事故の種類が違うなと思うこともあります。当たり前のことです が、海や川が多い地域ならば、海や川で亡くなった方がよく運ばれてきますし、近くに山があれば遭難やクマ被害によって亡くなった方が増えます。東京で仕事をしていたときは、強盗殺人やリンチによって亡くなったご遺体が多かった印象があります。

地域の違い、時代の変遷によって人の亡くなり方は変わります。死は、私たちが暮らす社会と密接につながっているのです。

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