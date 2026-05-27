◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。メジャー通算７００打点には残り「２」、３００本塁打までは残り「１２」。相手先発左腕フリーランドとは、通算１１打数７安打２本塁打、５打点、打率６割３分６厘と好相性なだけに、５戦ぶり９号なるか注目が集まる。

前日の本拠地・ロッキーズ２戦目は、３打数１安打１打点１四球。１―３の８回無死満塁で迎えた４打席目は激走で併殺崩れを勝ち取ると、続くベッツの犠飛、フリーマンの適時二塁打で逆転に成功。チームの３連勝に貢献し、ロバーツ監督も「大きなハッスルプレーだった。彼が全力疾走して一塁で併殺を阻止したのが大きかった。あれでイニングが続いた。もしあれが併殺になっていたら、間違いなくリードは奪えていなかった。本当に大きなプレーだ」と絶賛していた。

大谷の後ろの２番には３戦連続安打中で好調のパヘス、４番には直近６戦と２５打数３安打、打率１割２分と不調に陥っているベッツが起用された。

本日のスタメンは以下の通り。

（１）ＤＨ 大谷

（２）中 パヘス

（３）一 フリーマン

（４）遊 ベッツ

（５）右 タッカー

（６）左 Ｔ・ヘルナンデス

（７）捕 スミス

（８）二 ロハス

（９）三 Ｅ・ヘルナンデス