辺野古転覆事故を起こした抗議団体が自身の支持基盤・オール沖縄の構成団体であることからその対応が問われている玉城デニー沖縄県知事。「誰一人取り残さない沖縄の実現」を掲げ、9月の知事選での3選を目指す出馬表明をしたが、その陰では1972年の沖縄返還の喧噪と混乱に取り残されたままの人物がいた。沖縄県政と玉城知事が目を背け続ける半世紀を超える悲劇とは。ノンフィクション作家・広野真嗣氏がレポートする。【全3回の第1回】

「無願埋立」として取り上げられた「東京ドーム半分」の土地

「親父が生前、僕に言ったんですよ、あれは〈死に地〉だって」

"使いようのない土地"といった意味の方言で肉親の無念を語る65歳の奥間浩氏の頭髪は白い。

その白を際立たせるのは、交通誘導員の現場仕事で焼かれた赤黒い顔だ。猜疑の色がにじむその眼窩に何度も拳を押し付けた。疲弊というより悲嘆であると私には見えた。

奥間家は「門中（むんちゅう）」と呼ばれる同じ父方の血族を取りまとめる家系で、嘉手納基地そばにいくつも土地を抱えていたが、「死に地」に手を焼くうちに没落し、借金返済のために最後に残った3階建ての実家も数年前に人手に渡った。

買い手の好意で94歳の母、姉と兄がいまだに暮らしているが、あと何年続けられるかわからない。窮状を語る浩氏の目線の先にあるのが、嘉手納発着の米軍機を間近に見る、北谷（ちゃたん）町の埋立地だ。

7600坪、東京ドームの半分に及ぶこの敷地は造成から60年も経つのに草茫々の更地。番地がつかないことから「ゼロ番地」とも呼ばれる。

南に隣接する宮城海岸はサーフスポットで知られ、外国人向けホテルや住宅地が連なる。さらに南側には、観光客に人気の商業エリア・アメリカンヴィレッジが広がる。

南北19万坪に広がる一帯を自力で埋め立てたのが10年前に世を去った浩氏の父・盛行氏だ。ただその最後の一角であり、最後の財産でもあるゼロ番地は、手続きを欠いた「無願埋立」として取り上げられ、現在の登記上の所有者は、国だ。法定受託事務として県に管理権限が委ねられている。

浩氏は、「デニーさんには、聞く耳を持ってくれと言いたいです」と語る。奥間親子の代理人と沖縄県の交わらない攻防を取材すると、「辺野古新基地反対」とファイティングポーズを構えるには勇ましいが、その実、県民目線で具体的解決を導けない玉城デニー知事の実像に突き当たるのだ。

「琉球政府の指導に従って埋め立てた」

そもそもなぜ「無願」となったのか。埋立工事を始める67年2月の前後に遡る必要がある。

「一帯を埋め立てる際、親父はゼロ番地のところは埋めずに凹ませ、ヨットハーバーにするつもりだったそうです。

ところが着工前に当時の琉球政府から"形が悪い"と言われ、政府の人が自ら図面に線を描き足した。そこに印鑑を押したのだ、と」（浩氏）

いわば琉球政府の指導に従って埋め立てたかたちだ。押印の図面ではないが、情報公開請求で開示された〈実施設計認可（1967年2月21日付）〉の文書には、琉球政府が着工前、ゼロ番地の分だけ面積が増えた計画を認可したことが記録されている。

盛行氏の晩年から代理人を務める公認会計士の樫谷隆夫氏が語る。

「追加分も含めて琉球政府からお墨付きを得たと考えてよさそうですが、当時の琉球政府は最初の免許で認められた面積の拡張について、『追認』という手続きで処理してしまい、これが問題を複雑にしてしまった」

琉球政府は1972年3月、北谷村に「追認」の方針について意見を求め、6月には原案通りで 了承という回答を得ている。埋立地を適法に盛行氏のものにしようと試みた形跡はある。が、完了間際まで進んだ行政処理は、その後ストップ。1972年5月15日、沖縄本土復帰の混乱に突入していた――。

琉球政府から衣替えした沖縄県の不作為は怠慢どころか、暴力的でさえある。通貨がドルから円へと変わるなど、事務が繁忙を極めたことは想像にかたくないが、ぼやぼやしているうちに1974年の法改正で、追認制度が廃止されてしまったからだ。

「しかも盛行さんには免許を出したとも、不許可だとも応答していない。対応そのものが忘れられてしまったものと思われます」（前出・樫谷氏）

10年近く経った1983年、県は盛行氏を含む無願埋立人全員に、原状回復義務免除のための申請を出すよう通知を発出する。

「自分に落ち度はない、と考えた盛行さんは県を提訴しますが、2度の裁判では却下・棄却が相次ぎ、2003年には国有地とされてしまった。復興のため私財を投じた土地を、行政の応答義務違反で収奪されるなんて、あまりに不正義です」（同前）

計画段階の明細書によれば一帯19万坪の埋め立て費用は177万ドル（1ドル＝360円なら6億円超）だった。

土地を米軍に奪われ住宅不足に悩む地元を見渡し、投資にかける盛行氏は胆力を備えた豪傑だ。

純粋な愛国少年だった盛行氏は17歳で海軍に志願し、台湾・高雄で終戦を迎える。戦後は愛国を愛郷に入れ替え、軍国より沖縄復興に心血を注いだ。嘉手納村議を務める傍ら、自動車教習所を始めては、軌道に乗るとこれを売却、その資金で漁船を買うといった事業家ぶりを発揮するようになる。

【プロフィール】

広野真嗣（ひろの・しんじ）／ノンフィクション作家。神戸新聞記者、猪瀬直樹事務所スタッフを経て、フリーに。2017年、『消された信仰』（小学館文庫）で小学館ノンフィクション大賞受賞。近著に『奔流 コロナ「専門家」はなぜ消されたのか』（講談社）。

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※週刊ポスト2026年6月5・12日号