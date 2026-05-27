日本はなぜ70年代のオイルショックを乗り越えられたのか…高市政権が「電気・ガス代補助政策」の前にたどり着くべき答え

物価高騰に対処するため、政府はすでにガソリン価格の補助を行なっているが、これに加え、電気代の補助を導入する予定だ。これによって、物価政策の歪みは、ますます拡大する。

本来は、こうした補助政策ではなく、金利引き上げのような需要抑制策を行なうべきだ。日銀は6月の決定会合で利上げを決定する可能性があるが、高市内閣は、これを受け入れるだろうか？ 政府と日銀とのこれからの駆け引きが、日本経済にとって重要な意味を持つ。ベッセント米財務長官は、円安是正のために、直接介入でなく、日銀の利上げが望ましいと発言している。

大規模な物価上昇に政府は補助で対応

ホルムズ海峡閉鎖が続いており、原油価格が高騰している。このため、諸物価が高騰するのは、ほぼ避けられないことだ。

政府はすでにガソリン代を補助しているが、7〜9月には、電気・ガス料金の補助を実施する予定だ。

電気・ガス料金の補助は、2023年から断続的に実施しており、昨年7〜9月は1キロワット時あたり2円〜2.4円を補助した。この補助額をさらに1〜2円程度引き上げる方向で調整している。標準世帯の使用量（400キロワット時）の場合、電気代が月1000円超安くなる。2026年度予算の予備費から5000億円程度を支出する方向だ（朝日新聞、2026年5月21日）。

しかし、これは基本的には、問題を隠して見えなくするだけのことだ。原因には何も手をつけていないのだから、問題が解決されることはない。

もちろん、今回の問題は、日本がいくら努力しても、完全には解決できないものだ。しかし、その枠内においても、すべきことと、すべきでないことを峻別する必要がある。

必要とされるのは、総需要を抑制することだ。そして、円安を抑制する。日銀は円安とインフレ期待の定着を防ぐため、金融政策の正常化を進めるべきだ。

しかし現政権がこうした方向を望んでいるとは思えない。景気の足を引っ張ることを恐れるからだ。しかし、現時点では、引っ張ることが求められているのである。

政府は一律の価格補助を長期化させるのではなく、低所得層や中小企業など本当に困窮する主体への直接支援に重点を移すべきだ。

物価を無理に押さえ込む政策は、短期的には国民に安心感を与えるが、長期的には価格体系と財政をゆがめる。政府と日銀の駆け引きは、単なる政策調整ではない。日本経済が「補助で物価を隠す経済」から、「金利と財政を正常化しながら家計を守る経済」へと移れるかどうかを左右する問題なのである。

石油ショックに学べ

以上で述べた問題を考える際、1970年代の石油ショックに直面した日本が何を行なったかは、重要な参考となる。

当時の田中角栄内閣は、総需要抑制とエネルギー節約を行なったのである。福田赳夫大蔵大臣は、総需要抑制と金融引き締め（公定歩合の引き上げ）を主導し、公共事業の新規発注凍結や繰り延べなど、政府予算の抑制を実施した。

日本銀行は公定歩合を4.25%から段階的に引き上げ、同年12月には異例の9%へと引き上げるなど金融引き締めを断行した。そして、 国民生活や産業に対して、不要不急の電力消費自粛や省エネルギーの協力を要請したのである。

この当時は、公共事業の経済活動での比率が大きかったから、そのコントロールは重要な意味をもった。また、緊急事態に対する国民の危機感も高まった。これは、イギリスなどとの大きな差だった。こうして、日本は、石油ショック対応において世界の優等生となったのだ。

本当は、それと同じようなことがいま必要なのである。

今回は、石油の値上がりだけで済まず、量の不足という問題も生じている。すでに、ナフサ関連で、その問題が顕在化しつつある。その意味で、70年代の石油ショックの時より深刻な状態にあるのだ。

補助がもたらす歪み

低所得層や年金生活者にとって、光熱費やガソリン価格の上昇は生活を直撃する。だから、家計の急激な負担増を和らげる政策は必要だ。しかし、補助には大きな副作用がある。

第一に、価格シグナルをゆがめる。エネルギー価格が本来より低く抑えられれば、節約や省エネ、代替エネルギーへの移行が進みにくくなる。

第二に、財政負担が増える。補助金は一時的には家計を助けるが、財源が国債に依存すれば、将来世代への負担となる。

第三に、物価指数そのものを人為的に押し下げるため、賃金改定や年金スライドの判断にも影響を与える。つまり、補助政策は、「物価高を見えにくくする」ことによって、さまざまな歪みをもたらす政策なのだ。

日銀利上げの機運が高まる

一方、日銀の利上げには、円安を抑え、輸入物価の上昇を和らげる効果が期待される。 日銀は展望レポートで、経済・物価見通しを点検しながら金融政策を運営するとしている。 日銀が、物価高騰を軽視することは許されない。4月の金利据え置きに関して出された説明のように「影響の大きさを把握するのに時間がかかる」と、いつまでも言っていられる状態ではない。実際、4月の政策決定会合でも複数の委員が利上げを主張しており、日銀内部でも物価上振れリスクへの警戒は強まっている。

そこで、日銀が6月の決定会合で利上げを決定する可能性があるとの見方が強まっている。

ただし、利上げも万能ではない。現在の物価高がコストプッシュ型である以上、利上げによって原油価格や輸入食料価格そのものを下げることはできないからだ。

また、利上げは、住宅ローンや企業の借入負担を増やし、景気を冷やす危険もある。高市政権は、景気への悪影響や家計・企業の負担増を理由に、急速な利上げには慎重姿勢を示す可能性が高い。

こうして、政府と日銀の間の駆け引きが、日本経済にとって重要な意味を持つことになる。

米財務長官も「利上げ後押し」発言

原油問題に対する日本経済の弱さを反映して、円安が進行している。日本政府は、これに対処するため、介入を行なった。

日本が円安是正のために大規模な円買い・ドル売り介入を行えば、外貨準備を取り崩すことになる。その過程で米国債売却が必要になれば、米国債価格を押し下げ、米金利が高騰する懸念がある。

これはアメリカからみて問題だ。ベッセント財務長官は、こうした観点から、介入ではなく、日銀の利上げが望ましいという趣旨の発言をしている（「日銀の6月利上げ、米財務長官が後押しか 『優れた政策を確信』」日本経済新聞、2026年5月20日）。

このように、円安是正のためにも、利上げが望まれる事態なのだ。

【あわせて読む】物価上昇が明白なのにまたもや「金利引上げ見送り」高市政権に配慮する日銀が忘れてしまっていること

【あわせて読む】物価上昇が明白なのにまたもや「金利引上げ見送り」高市政権に配慮する日銀が忘れてしまっていること