「大丈夫」と思えるようになった…乃木坂46・川桜が語る「アイドルの転換点」

オリコン上半期ランキング「写真集」1位

乃木坂46の川粼桜さんのファースト写真集『エチュード』が、オリコン上半期“本”ランキング BOOKランキング ジャンル別「写真集」にて1位に輝いた。乃木坂46といえばこれまでにも、白石麻衣さん、生田絵梨花さん、山下美月さんなど、男性だけでなく女性にとっても時代時代の憧れを集約させたような写真集を発表し、ヒットさせてきた。アイドルのソロ写真集とは、被写体が自分自身と向き合い、その時々の輝きを写真の中に封じ込めた、いわば「生命と美のドキュメンタリー」である。

膨大な数の書籍が発売される中で、ずっと上位にある作品はどのように生まれたのか。桜さんにインタビューする前編では「生命と美のドキュメンタリー」ともいえる『エチュード』に込めた思いを聞く。

フィギュア漬けの中で知った乃木坂オーディション

桜さんもまた、この写真集でアイドルとして、一つの大きな転機を迎えたことを自覚している。

彼女が乃木坂46に加入したのは、高校を卒業し、立教大学に入学したタイミング。乃木坂に入る前は、フィギュアスケート漬けの日々を送っていた。乃木坂46の5期生オーディションが人気すぎてサーバーがダウンして、1日延長していることを知り、思い切って応募した。

「応募写真は、とにかく急いでいたので、『顔が写っていればいい』と思って、家の白い壁を背景に、母に撮ってもらいました。フィギュアスケートを習っていたときは、常に360度で見られることを意識して、体の曲線がいちばん美しく見えるように動くことと心がけていたんですが、普通の高校生のように、『可愛く写真に写りたい！』みたいな意識はほとんどなくて……。ただ、乃木坂に加入して最初の個人仕事がグラビアの撮影で、そのときのことは、今もすごくよく覚えています。人見知りの私に、あの手この手で話しかけて、緊張をほぐしてくださって。『このスタッフさんたちにまたお会いできるように、お仕事頑張ろう！』って思えた撮影でした」

私ってこんな顔するんだ！

そのとき撮影を担当したフォトグラファーは、撮影にモニターは持ち込まないスタイル。現場では自分がどう撮られているかもわからなかった桜さんだが、雑誌ができたときに、初めて見る自分の姿に感動したという。

「見開きで、すごくクールな瞳をしていたのが印象的で。『私ってこんな顔するんだ！』っていう発見があって面白かったですし、ワクワクもしました。以来、知らない自分に出会えるグラビアのお仕事が、すごく好きになったんです。元々、あんまり喋るのが得意ではないので、言葉に出さなくても自分を表現できるグラビアは、気分的にもラクです(笑)」

その時々で、フォトグラファーの要望に応えながら、自分の内側にある感情を探っていく。グラビア撮影は桜さんにとって、まさに“エチュード”（※演劇用語で“即興練習”の意味）のような作業でもあった。次第に撮られることが好きになっていく中で、「いつか写真集を」という思いが芽生えたのだろうか。

「そうですね。自分がアイドルとしてこの世界に存在した証として、いつか写真集を出せたらいいなとは、漠然とですが思っていたかもしれないです。

お話をいただいたときはちょうど、自分と周りを比べてしまっていて、『何か武器になるものが欲しい！』と切望していた時期でした。それで、『やりたいです』と答えたものの、今度は『自分にできるのかな？』という迷いや不安が生まれてしまって……。先輩方の写真集をたくさん見ているうちに、『私にこれができるのかな？』と自信をなくしてしまったんです。

でも、日本でのテストシューティングで、自分が練習してきたリンクで撮影をしたときに、一つ心の整理がついたというか。迷っている時間がもったいない。不安は日本に置いていこうと決めました」

「たった5日間で成長できるのかな？」

結果として、写真集を撮っていた5日間は、桜さんにとって人生でいちばん“自分らしさ”を出せた期間となった。とくに、写真集の終盤に収められたリンクで踊っている写真は、自らパリをイメージした衣装デザインに参加。背中につける羽を運ぶためだけのスーツケースも用意された。

「夜にニースに着いて、仮眠して、次の日の朝から撮影だったのですが、全然寝なくても行けました。体力は……あるんですかね？自分ではわからないです。私は全部“根性でなんとかなる”って思ってしまうタイプで、大抵のことは、気合と根性で乗り越えています（笑）。

ニースの海は今まで見た中でいちばん綺麗で、心の中の雑念が全部消えて、解放されていく感じがしました。事前にスタッフさんから『写真集で海外に行くと、すごく成長できる』と言われていたのですが、正直、『たった5日間でそんなに変われるのかな？』と疑っていたんです。でも、最終日にパリで撮影をしていたとき、スタッフの皆さんが『ニースにいたときとは別人だね』と言ってくださって。自分でも不思議なんですが、すごく成長できた実感があったんです。ニースでは無邪気な、みんなが好きな平仮名の“さくたん”だったのが、パリでは大人になった漢字の“川粼桜”を出せたんじゃないかなと思います」

人を信じたらいいことしかなかった（笑）

「昨年のツアーでは、初めてフロントメンバーとして回らせていただいたんですが、有難いなとか嬉しいなと思う反面、『ちゃんとやらなきゃ』というプレッシャーも大きくて、1公演1公演が自分との闘いというか……。最初は楽しむ余裕なんて全然ありませんでした。そんな中で、たくさん自分自身と向き合って、自分を表現することに集中して、『アイドルって楽しいんだ』と思えたのがこの撮影期間だったんです。自分が成長した実感があったし、何より自信がついた。その『私は大丈夫』という気持ちを持てるようになったことが、アイドルとしての転機になったような気がします」

もう一つの大きな変化は、「自分を信じる」だけでなく、「人を信じる」こともできるようになったこと。

「私は、ファンの皆さんのことがとにかく大切で、大好きなので、日々ミーグリ（※オンラインなどで直接交流できるイベント“ミートアンドグリート”の略）でお話しているんです。『さくたんのおかげで、今学校に行けてます』とか『仕事を頑張れています』なんてことを、泣きながら言ってくださる方もいて、それを聞いて私もつられて泣いてしまったり（笑）。この仕事を通して、誰かの力になれていることを、最近ようやく実感できるようになりました。

撮影でフランスに行く前は、いろんな嬉しい言葉をいただいても、『本当かな？』ってどこかで疑ってしまう自分がいたんです。フィギュアは個人競技なので、なんでも一人で解決しないといけなくて……。そのとき身についた癖なのか、私は人に頼ることも苦手でしたし、アドバイスをいただいても、『本当かな？』と、素直に受け取れなかった。

でもフランスで、スタッフさんたちの言葉を信じてみたらいいことしかなくて(笑）。『周りに頼ることでこんなに世界が明るくなるんだ！』って思いました。それにせっかくいただいた言葉を信じなかったら、その人の時間も無駄にしてしまうし、失礼じゃないですか。一人で抱え込んでいたことを、少しでも口に出すことで生きやすくなった。写真集の旅の中で、それに気づけたから、私は変われたんだと思います」

インタビュー後編「乃木坂46・川粼桜に聞く、令和のアイドル根性論「私がスケートと学業を諦めなかった理由」」では、フィギュア漬けだった10代、乃木坂46の活動をしながら大学進学をし、卒業した生活についてさらに深く聞いていく。

川粼桜（かわさき・さくら）

2003年4月17日生まれ。神奈川県出身。小学1年生からフィギュアスケートを始め、4年生のときにはクラブチームに所属。高校1年生までの10年間、練習に明け暮れた。2022年乃木坂46の5期生オーディションに合格。今年、立教大学を卒業。4月14日に発売されたファースト写真集「エチュード」（新潮社）が、2週連続でオリコン写真集ランキングの1位、オリコン上半期“本”ランキング BOOKランキング ジャンル別「写真集」にて1位に輝く。

『エチュード』

乃木坂46 5期生“さくたん”こと川粼桜さんの1stソロ写真集。

フランスのニースとパリの2ヵ所で撮影され、「撮影の時系列順」に構成されている。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びての水着撮影も。花の都・パリでは、22歳という年齢の大人びた雰囲気と可愛らしさとが重なり合う。

着用する衣装もスタイリストさんと入念に打ち合わせを重ねて準備を進めたという。私服姿での撮影カットも収録されており、まさに桜さん自身を解放していく様子が伝わってくる。新潮社刊

【後編】乃木坂46・川粼桜に聞く、令和のアイドル根性論「私がスケートと学業を諦めなかった理由」