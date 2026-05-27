ピンクの「キャデラック」が目印！ ロードサイドで異彩を放つ「アメリカンな聖地」とは

高度経済成長期のマイカーブームとともに激増したドライブインは、現在ではその役割を「道の駅」やサービスエリアに譲り、全国で200店舗程度にまで減少していると言われています。

その一方、現存するドライブインは、素朴ながらも温かみのある料理や独自のサービスによって、多くのファンから根強く支持されているのです。

【画像】これが平塚の聖地でいただける「アボカドチーズカレー」と「山盛り生クリームのバナナミルク」です！ 画像で見る（30枚以上）

神奈川県・小田原厚木道路の「平塚IC」から約7分、のどかな田園風景が広がる平塚伊勢原線のロードサイドに位置する「PEPPER’S DRIVE-IN（ペッパーズドライブイン）」は、古き良きアメリカにタイムスリップできる“昭和のドライブイン”。

レトロポップな店舗＆コンテナは、映画で観た1950年代から1960年代のアメリカを彷彿させます。クラシックカー好きなら、傍らに停められているキャデラックの名車、「ドゥビル」の雄姿に釘付けかもしれません。

昼と夜で見せる表情の違いにも注目です。昼はピンクのレトロ看板やヤシの木、巨大なクリームソーダが、カリフォルニアの軽やかなライフスタイルを連想させます。

一方、夜になるとネオンサインが灯り、アメリカンムード満点の“THEドライブイン”が闇の中に浮かび上がります。一部の電球が切れていて、「DRIV」になっているあたりも妙にリアルです。

まさかのすれ違い!? 筆者が地元を離れた1992年にオープンしてた！

実はここ平塚は、筆者（のぐちまさひろ）が幼少期から高校時代までを過ごした地元でもあります。

そして、「ペッパーズドライブイン」のチャリンコ圏内には、今でも折りに触れて酒を酌み交わしている“マブダチ”たちが住んでいたりもします。

とはいえ、筆者の古い記憶に同店は登場しません。

それもそのはずで、同店がオープンした1992年は、大学進学のため東京・吉祥寺で一人暮らしを始めた年とぴったり重なっているのです。

もしも高校時代にオープンしていたら、マブダチたちと原付やバイク、トヨタのミッドシップスポーツ「MR-2」で集合して、長々と居座っていたに違いありません。

キング・オブ・ロックンロールに魅せられて……

同店の営業時間は、平日の昼11時30分から15時00分、そして夜の18時00分から20時30分、土日祝の11時30分から16時30分。定休日は毎週水曜となります。

この日は平日夜のオープン直後を狙って、古き良きアメリカにワープする“タイムマシン”に乗り込んでみました。

ドアの先へと足を進めると、壁や天井を埋め尽くすアメリカンな家具や雑貨、ポスター＆写真の数々に圧倒されるはずです。さらにBGMは、オールディーズの名曲やそのカバー曲が流れていて、ノスタルジックな感情を刺激します。

店内は、カウンター席とソファ席で構成。どの席に座ったとしても、キョロキョロと目移りして、ワクワクが止まらないことでしょう。

“こうなった”きっかけは、マスターが心酔したエルヴィス・プレスリーの存在にあるそうで、店内にはプレスリーモデルの希少なギターや等身大パネル、ポスター類が数多く飾られています。

ちなみに2026年5月15日には、プレスリーを現代に蘇らせた没入型の映像作品」EpiC／エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート」が公開されているので、興味がある方は劇場まで足を運んでみてください。

好み＆気分に合わせたカレーライス＋αをカスタマイズ！

同店の看板メニューは、アメリカンなハンバーガーやピザではなく、ちょっと意外な「カレーライス」です。

マスター自慢のカレーライスは、「ごはんの量／辛さ／トッピング」を好みでカスタマイズ可能。サイドメニューには、フレンチポテトやグリーンサラダ、スイーツを含むドリンクなどが色々と用意されています。

初来店だった筆者は、スタンダードな「ごはん普通（650円）／辛さ普通（＋0円）」をベースに、「アボカド（300円）」と「チーズ（300円）」をトッピング。

また事前のリサーチで惹かれまくっていた、生クリームたっぷりな「バナナミルク（850円）」もオーダーしてみました。

じっくり煮込まれたカレーのルーは、複雑かつ頬がゆるむ味わい。

辛さは控えめなので、「そこそこ辛め」が好みの筆者は、次回は「辛口（＋40円）」を選んでみるつもりです。

もちろん、口触り柔らかなアボカドや、濃くがあって“のびーーーる”チーズとの相性もバツグン。実はゴルフコンペ後に軽食をつまんでいたので、それほどお腹は空いていなかったのですが、ペロリと平らげてしまいました。

そして、生クリームがたっぷり乗った「バナナミルク」は、素材の美味しさも濃密に感じられて、心も表情もとろけていきます。

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アメリカ全土のような大きな満足感に浸りつつ、後ろ髪をひかれながら同店を後にすると、辺りはすっかり闇の中。

昼から夜への変化もドラマティックな「PEPPER’S DRIVE-IN」は、つかの間の“アメリカンドリーム”を体感させてくれる、ワンダフルなドライブインでした。