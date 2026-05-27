【オリコン】サカナクション、14年前発表の「夜の踊り子」が2週連続1位 M!LKは“滅！”が“爆裂”を逆転【ストリーミング上位動向】
サカナクションが約14年前にCDリリースしたシングル「夜の踊り子」（週間再生数854.1万回／前週比7.9％増）が、26/6/1付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年5月18日〜24日）で2週連続1位を獲得した。累積再生数を3755.2万回に伸ばした。
【グラフ】サカナクションが週間総再生数TOP5入り！back numberも好調
「夜の踊り子」は2012年8月29日にCDリリースされ、モード学園のCMソングともなった楽曲（オリコン週間シングルランキング最高位5位）。リリースから約14年が経った今年になって、インドネシアのリアウ州で17世紀から続く伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立ってバランスを取りながら踊る少年の映像と「夜の踊り子」が絶妙にマッチしたショート動画が韓国でミーム化した。
日本でも4月中旬頃からTikTokやYouTubeショートなどでバズが広がるなかで再評価され、前週5/25付でサカナクション初となる週間ストリーミングランキング1位および、週間ストリーミング急上昇ランキング1位を獲得。好調を持続し、2週連続で週間1位となった。
M!LKは当週も2曲がTOP3をキープしたが、2位と3位が逆転した。2位（前週3位）に浮上したのは「好きすぎて滅！」（週間再生数674.2万回／前週比6.6％増）。「マジ ぎゅんぎゅんぎゅん 好きすぎて滅！」という印象的なフレーズと、滅ポーズでもおなじみの同曲は、登場30週目で22週連続・通算26回目のTOP5入りを果たし、自身最多の累積再生数を2億1638.4万回に伸ばした。同曲のミュージックビデオはM!LK初の1億回を突破するなど、2025年10月27日の配信開始から約7ヶ月が経過してなお、勢いが加速している。
入れ替わりで3位（前週2位）となった「爆裂愛してる」（週間再生数646.7万回／前週比2.0％減）は14週連続TOP3、初登場から15週連続TOP5をキープ。自身最速の登場12週で1億回を突破した累積再生数を1億2050.4万回とした。
4位には櫻坂46の新曲「Lonesome rabbit」（5月19日配信開始）が初登場。二期生・三期生22人による楽曲は週間再生数644.2万回を記録した。配信開始と同時にYouTubeで公開されたミュージックビデオは、櫻坂46の武器であるダンスパフォーマンスによりフォーカスした映像になっており、センターの森田ひかるは「ロックな曲調で、ダンスも過去最高難易度」とコメントしている。同曲は、6月10日に両A面シングル「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”?」としてCDリリースされる。
5位（前週4位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数609.2万回／前週比1.7％増）は、25/9/29付の初登場から36週連続（24週連続1位を含む）TOP5を堅持。累積再生数を4億9454.8万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは2曲同時TOP10入り。6位（前週5位）の「ライラック」（週間再生数597.3万回／前週比1.8％増）は、順位は下げたものの再生数は前週比増。自身が歴代1位記録を保持する「通算TOP10入り週数」記録を109週に更新し、自身最多の累積再生数を9億7233.7万回に伸ばした。8位（前週7位）の「lulu.」（週間再生数476.2万回／前週比4.7％減）は、1/26付の初登場から19週連続でTOP10をキープ。累積再生数は1億4942.1万回となった。
7位（前週6位）のILLIT「It’s Me」（週間再生数527.7万回／前週比0.1％増）は2週連続TOP10をキープ。今年度の海外女性グループ最高週間再生数を更新した。中毒性のあるテクノビートに合わせて独特な動きを繰り出す同曲のチャレンジ動画が広がりを見せ、累積再生数は1638.1万回となった。
9位（前週10位）はHANAの「Blue Jeans」（週間再生数427.1万回／前週比0.1％増）。通算43週目のTOP10入りで、累積再生数を3億3080.6万回とした。
10位（前週12位）のNumber_i「3XL」（週間再生数424.5万回／前週比4.3％増）は、2/23付以来14週ぶりにTOP10返り咲き。5月18日に米名門音楽レーベルAtlantic Records（アトランティック・レコード）とレーベル契約を締結したことが発表され、話題を集めた。累積再生数は7700.7万回となった。
■back number総再生数＆ランクイン数さらに増加 サカナクションはTOP5入り
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は30曲（前週比±0）、総再生数は6053.5万回（前週比0.2％増）と、6週連続で6000万回台をキープした。
2位（前週2位）は自身最大規模の5大スタジアムツアー中のback number。前週にMrs. GREEN APPLEを上回ったランクイン楽曲数はさらに増加して34曲（前週比＋2）となり、総再生数も前週比9.8％増の4898.7万回に伸長した。
3位（前週3位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は2578.2万回（前週比2.7％減）。4位（前週4位）のM!LKはランクイン数7曲（前週比±0）、総再生数は2191.2万回（前週比0.4％減）と微減ながらも安定している。
5位（前週6位）にはサカナクションが浮上しTOP5入り。ランクイン数は9曲（前週比±0）と変わらないものの、「夜の踊り子」旋風にけん引され、「新宝島」（前週比16.8％増）、「ミュージック」（同14.8％増）、「Aoi」（同21％増）の再生数が好調。週間総再生数は2110.2万回（前週比7.7％増）に増加した。
■MISIA「アイノカタチ feat.HIDE（GReeeeN）」自身初の累積3億回突破
MISIAの「アイノカタチ feat.HIDE（GReeeeN）」（2018年8月22日配信開始）が累積再生数3億0.2万回に達した。累積3億回突破は自身初となった。
同曲は、MISIAとGReeeeN（現：GRe4N BOYZ）の初コラボ楽曲。2018年7月期にTBS系で放送された綾瀬はるか主演ドラマ『義母と娘のブルース』の主題歌として、作詞作曲をGReeeeNが担当。メンバーのHIDEがコーラスに参加した。
■レミオロメン「3月9日」自身初の累積2億回突破
レミオロメンの「3月9日」（2019年10月2日配信開始）が累積再生数2億83.1万回に達した。累積2億回突破は自身初となった。
レミオロメンの代表曲の一つ「3月9日」は、2004年3月9日にメンバー3人の友人の結婚を祝う楽曲としてシングルリリース。その後、2005年10月期にフジテレビ系で放送された沢尻エリカ主演ドラマ『1リットルの涙』の劇中歌として「粉雪」とともに使用され、再評価された。卒業ソングや合唱曲としても広く親しまれている。
■サザンオールスターズ「いとしのエリー」通算5作目の累積1億回超え
サザンオールスターズの「いとしのエリー」（2019年12月20日配信開始）の累積再生数が1億44.5万回に達した。累積1億回突破は「TSUNAMI」「真夏の果実」「涙のキッス」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」に次ぎ、通算5作目となった。
1979年3月に通算3作目のシングルとしてリリースされた同曲は、バンドを代表する名バラード。1983年から1997年にかけてシリーズ化されたTBS系ドラマ『ふぞろいの林檎たち』の主題歌としても親しまれた。
【グラフ】サカナクションが週間総再生数TOP5入り！back numberも好調
「夜の踊り子」は2012年8月29日にCDリリースされ、モード学園のCMソングともなった楽曲（オリコン週間シングルランキング最高位5位）。リリースから約14年が経った今年になって、インドネシアのリアウ州で17世紀から続く伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立ってバランスを取りながら踊る少年の映像と「夜の踊り子」が絶妙にマッチしたショート動画が韓国でミーム化した。
M!LKは当週も2曲がTOP3をキープしたが、2位と3位が逆転した。2位（前週3位）に浮上したのは「好きすぎて滅！」（週間再生数674.2万回／前週比6.6％増）。「マジ ぎゅんぎゅんぎゅん 好きすぎて滅！」という印象的なフレーズと、滅ポーズでもおなじみの同曲は、登場30週目で22週連続・通算26回目のTOP5入りを果たし、自身最多の累積再生数を2億1638.4万回に伸ばした。同曲のミュージックビデオはM!LK初の1億回を突破するなど、2025年10月27日の配信開始から約7ヶ月が経過してなお、勢いが加速している。
入れ替わりで3位（前週2位）となった「爆裂愛してる」（週間再生数646.7万回／前週比2.0％減）は14週連続TOP3、初登場から15週連続TOP5をキープ。自身最速の登場12週で1億回を突破した累積再生数を1億2050.4万回とした。
4位には櫻坂46の新曲「Lonesome rabbit」（5月19日配信開始）が初登場。二期生・三期生22人による楽曲は週間再生数644.2万回を記録した。配信開始と同時にYouTubeで公開されたミュージックビデオは、櫻坂46の武器であるダンスパフォーマンスによりフォーカスした映像になっており、センターの森田ひかるは「ロックな曲調で、ダンスも過去最高難易度」とコメントしている。同曲は、6月10日に両A面シングル「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”?」としてCDリリースされる。
5位（前週4位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数609.2万回／前週比1.7％増）は、25/9/29付の初登場から36週連続（24週連続1位を含む）TOP5を堅持。累積再生数を4億9454.8万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは2曲同時TOP10入り。6位（前週5位）の「ライラック」（週間再生数597.3万回／前週比1.8％増）は、順位は下げたものの再生数は前週比増。自身が歴代1位記録を保持する「通算TOP10入り週数」記録を109週に更新し、自身最多の累積再生数を9億7233.7万回に伸ばした。8位（前週7位）の「lulu.」（週間再生数476.2万回／前週比4.7％減）は、1/26付の初登場から19週連続でTOP10をキープ。累積再生数は1億4942.1万回となった。
7位（前週6位）のILLIT「It’s Me」（週間再生数527.7万回／前週比0.1％増）は2週連続TOP10をキープ。今年度の海外女性グループ最高週間再生数を更新した。中毒性のあるテクノビートに合わせて独特な動きを繰り出す同曲のチャレンジ動画が広がりを見せ、累積再生数は1638.1万回となった。
9位（前週10位）はHANAの「Blue Jeans」（週間再生数427.1万回／前週比0.1％増）。通算43週目のTOP10入りで、累積再生数を3億3080.6万回とした。
10位（前週12位）のNumber_i「3XL」（週間再生数424.5万回／前週比4.3％増）は、2/23付以来14週ぶりにTOP10返り咲き。5月18日に米名門音楽レーベルAtlantic Records（アトランティック・レコード）とレーベル契約を締結したことが発表され、話題を集めた。累積再生数は7700.7万回となった。
■back number総再生数＆ランクイン数さらに増加 サカナクションはTOP5入り
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は30曲（前週比±0）、総再生数は6053.5万回（前週比0.2％増）と、6週連続で6000万回台をキープした。
2位（前週2位）は自身最大規模の5大スタジアムツアー中のback number。前週にMrs. GREEN APPLEを上回ったランクイン楽曲数はさらに増加して34曲（前週比＋2）となり、総再生数も前週比9.8％増の4898.7万回に伸長した。
3位（前週3位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は2578.2万回（前週比2.7％減）。4位（前週4位）のM!LKはランクイン数7曲（前週比±0）、総再生数は2191.2万回（前週比0.4％減）と微減ながらも安定している。
5位（前週6位）にはサカナクションが浮上しTOP5入り。ランクイン数は9曲（前週比±0）と変わらないものの、「夜の踊り子」旋風にけん引され、「新宝島」（前週比16.8％増）、「ミュージック」（同14.8％増）、「Aoi」（同21％増）の再生数が好調。週間総再生数は2110.2万回（前週比7.7％増）に増加した。
■MISIA「アイノカタチ feat.HIDE（GReeeeN）」自身初の累積3億回突破
MISIAの「アイノカタチ feat.HIDE（GReeeeN）」（2018年8月22日配信開始）が累積再生数3億0.2万回に達した。累積3億回突破は自身初となった。
同曲は、MISIAとGReeeeN（現：GRe4N BOYZ）の初コラボ楽曲。2018年7月期にTBS系で放送された綾瀬はるか主演ドラマ『義母と娘のブルース』の主題歌として、作詞作曲をGReeeeNが担当。メンバーのHIDEがコーラスに参加した。
■レミオロメン「3月9日」自身初の累積2億回突破
レミオロメンの「3月9日」（2019年10月2日配信開始）が累積再生数2億83.1万回に達した。累積2億回突破は自身初となった。
レミオロメンの代表曲の一つ「3月9日」は、2004年3月9日にメンバー3人の友人の結婚を祝う楽曲としてシングルリリース。その後、2005年10月期にフジテレビ系で放送された沢尻エリカ主演ドラマ『1リットルの涙』の劇中歌として「粉雪」とともに使用され、再評価された。卒業ソングや合唱曲としても広く親しまれている。
■サザンオールスターズ「いとしのエリー」通算5作目の累積1億回超え
サザンオールスターズの「いとしのエリー」（2019年12月20日配信開始）の累積再生数が1億44.5万回に達した。累積1億回突破は「TSUNAMI」「真夏の果実」「涙のキッス」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」に次ぎ、通算5作目となった。
1979年3月に通算3作目のシングルとしてリリースされた同曲は、バンドを代表する名バラード。1983年から1997年にかけてシリーズ化されたTBS系ドラマ『ふぞろいの林檎たち』の主題歌としても親しまれた。