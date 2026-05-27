【犯罪被害者の福島敏廣さんは5月18日、熊本県山鹿市の城北高校で生徒ら約660人に向けて、自身の思いを語りました】

【写真を見る】事件現場を「夢を語る公園」に〝悲しみの象徴〟で終わらせない 【福岡市・強盗殺人事件】 異例の名称変更 ＜父親が語る「夢」③＞

「胸が詰まり、言葉も出ず、ただ嗚咽するだけの場所でした。そこは私にとって、悲しみの象徴でしかありませんでした」

21年前、娘の啓子さんの命が奪われた福岡市の公園。父親の福島敏廣さん(69)は、何度も足を運び、花を手向けました。そしてサクラの木を植えたのです。

「娘の成長は『あの日』で止まってしまいました。しかし、このサクラの木とともに、家族の時間は今も流れ続けています」

悲劇のままで終わらせたくない――。福島さんは、ある行動を起こします。

この記事は4回連載の3回目です。

▼1回目「娘は見ず知らずの男に命を…」「時間は何も解決しない」

▼2回目「啓子はどんな人でしたか？」娘の生きた証を集め続ける

4回目は28日（木）朝に公開予定です。

夢は諦めなければ形になる

2022年、福岡市長に手紙を送りました。「娘が殺された公園の名前を『夢を語る公園』に変えたい」。行政が市民の要望で、すでにある名前を変えるなんて、周りから「無理だ」と言われました。

「娘のためにも、夢を追い続ける人のためにも、何か足がかりとなる場所を作りたい」。諦めずに（必死に）嘆願を重ねると「異例の中の異例」として、正式に名称が変わったのです。ネット上の地図、Googleマップにも表示されるようになりました。

「夢は諦めなければ、形になることがある」。福島さんはそう強く感じています。

毎年、啓子さんの命日である1月18日には、生前につながりのあった全日空の職員が啓子さんの勤務地だった福岡空港から公園までの道を清掃します。遠方から来る人、警察署の人が参加することもあります。

「この光景を娘もどこかでみているのではないか。1人でも多くの人に公園に来てもらい、公園が夢の発信となるような取り組みを進めたいと考えています」

この記事は4回連載の3回目です。

▼1回目「娘は見ず知らずの男に命を…」「時間は何も解決しない」

▼2回目「啓子はどんな人でしたか？」娘の生きた証を集め続ける

4回目は28日（木）朝に公開予定です。

※福岡県で2004～05年に、福島啓子さんを含め女性３人を殺害し、強盗殺人罪などで死刑が確定した鈴木泰徳元死刑囚は2019年8月、刑が執行されました。