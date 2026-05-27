AIを超える“顔面国宝級”のビジュアルがSNSで話題 ALLYの初デジタル写真集が発売
秋元康総合プロデュースのアイドルグループ「WHITE SCORPION」の副キャプテン・ALLY（アリー）の初デジタル写真集『Stunning』が、きょう27日に発売する。
【別カット】まるでお姫様…花ちりばめられた衣装で儚げな表情のALLY
ALLYは2000年4月17日生まれ、京都府出身。グループでは副キャプテンを務め、ステージ上で見せる圧倒的なビジュアルがSNSを中心に話題を呼び、200万超のインプレッションを記録。“AIを超える”とも称される存在感で注目を集めている。
初のデジタル写真集となる『Stunning』は、“夢と現実の狭間”をテーマにしたビジュアルストーリー。4つの世界観を通じて、儚さと新たな美しさを表現した内容となっている。ページごとに異なる表情を見せるALLYの魅力が詰め込まれ、幻想的な世界観の中で存在感を放つ1冊に仕上がった。
発売を記念し、2026年7月3日にはオンラインサイン会も開催予定。詳細は「週プレ＠グラビア」およびWHITE SCORPION公式Xで発表される。
ネットショッピングを趣味とし、特技はドラムという一面も持つALLY。グループ活動に加え、今回の写真集を通じて新たな魅力を発信する。
【別カット】まるでお姫様…花ちりばめられた衣装で儚げな表情のALLY
ALLYは2000年4月17日生まれ、京都府出身。グループでは副キャプテンを務め、ステージ上で見せる圧倒的なビジュアルがSNSを中心に話題を呼び、200万超のインプレッションを記録。“AIを超える”とも称される存在感で注目を集めている。
発売を記念し、2026年7月3日にはオンラインサイン会も開催予定。詳細は「週プレ＠グラビア」およびWHITE SCORPION公式Xで発表される。
ネットショッピングを趣味とし、特技はドラムという一面も持つALLY。グループ活動に加え、今回の写真集を通じて新たな魅力を発信する。