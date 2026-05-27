【納得】ベストスコア更新の鍵は「前日の過ごし方」？やってはいけない2つのタブー

スコアが伸び悩んでいるゴルファー必見！

実はあなたのスコアが崩れる理由は、技術ではなく「前日の過ごし方」にあるかもしれません。

今回は名作ゴルフマンガ『ゴルフは気持ち』第7話「前夜の過し方」のエピソードから、スコアアップのためのメンタル＆コンディション調整のヒントを紐解きます。

ゴルフの出来は「前日」に決まっている？

ゴルフにおいて、試合前日の過ごし方は非常に重要です。

マンガ内でも語られている通り、ゴルフの出来のいかんは「実は前日に決まってしまう」と言っても過言ではありません。

前日のワクワク感をどうコントロールするかが、スコアメイクの第一歩となります。

絶対に避けるべき2つのタブー

良いスコアを出すためには、以下の2つを前日にやってはいけません。

まとめ

過度な飲酒：前日の飲み歩きは、当日の二日酔いを招き、コンディションを最悪にします。 直前の練習：腕が鳴るからと前日に練習場に行くと、打ちすぎて疲労だけが残り「百害あって一利なし」となります。

一部には「しらふでやったらメタメタなスコアだった」という常に二日酔いの特異体質（？）なゴルファーも登場しますが、これはあくまで例外です。

良い成績を狙うなら、前日の飲酒と練習はグッと堪えることが鉄則です。