【納得】ベストスコア更新の鍵は「前日の過ごし方」？やってはいけない2つのタブー
スコアが伸び悩んでいるゴルファー必見！
実はあなたのスコアが崩れる理由は、技術ではなく「前日の過ごし方」にあるかもしれません。
今回は名作ゴルフマンガ『ゴルフは気持ち』第7話「前夜の過し方」のエピソードから、スコアアップのためのメンタル＆コンディション調整のヒントを紐解きます。
ゴルフの出来は「前日」に決まっている？
ゴルフにおいて、試合前日の過ごし方は非常に重要です。
マンガ内でも語られている通り、ゴルフの出来のいかんは「実は前日に決まってしまう」と言っても過言ではありません。
前日のワクワク感をどうコントロールするかが、スコアメイクの第一歩となります。
絶対に避けるべき2つのタブー
良いスコアを出すためには、以下の2つを前日にやってはいけません。過度な飲酒：前日の飲み歩きは、当日の二日酔いを招き、コンディションを最悪にします。 直前の練習：腕が鳴るからと前日に練習場に行くと、打ちすぎて疲労だけが残り「百害あって一利なし」となります。
まとめ
一部には「しらふでやったらメタメタなスコアだった」という常に二日酔いの特異体質（？）なゴルファーも登場しますが、これはあくまで例外です。
良い成績を狙うなら、前日の飲酒と練習はグッと堪えることが鉄則です。