今日27日(水)は、九州から近畿で断続的に雨が降り、激しく降る所もありそうです。鹿児島県では夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあるため、土砂災害に警戒が必要です。夜は東海まで雨の範囲が広がるでしょう。

鹿児島県で線状降水帯発生のおそれ

今日27日(水)は、前線を伴った低気圧が夜にかけて九州を通過するでしょう。



九州は雨で、雷を伴って激しく降る所もありそうです。鹿児島県では、局地的に滝のような雨が降り、夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。





四国や中国地方、近畿も雨が降り、高知県や徳島県、和歌山県など太平洋側では局地的に激しく降りそうです。道路の冠水などご注意ください。東海は雲に覆われ、夜に雨の降る所が多くなりそうです。朝に雨が降っていなくても、雨具をお持ちください。関東は時々日差しが出る程度で、雲が広がるでしょう。夜は沿岸部を中心に、雨雲のかかる所がありそうです。北陸は晴れる見込みです。東北は日本海側で晴れ間が広がりますが、太平洋側は所々でにわか雨がありそうです。北海道も雲に覆われるでしょう。沖縄は晴れ間が広がる見込みです。

全国的に気温は高め 蒸し暑くなりそう

最高気温は全国的に平年より高く、北海道や東北でも25℃以上の夏日の所があるでしょう。九州から関東は湿度が高く、蒸し暑くなりそうです。体に熱がこもらないよう、通気性の良い素材の服装を選ぶとよいでしょう。



沖縄県八重山地方では、熱中症警戒アラートが発表されています。屋外での作業や運動はこまめな休憩と水分・塩分補給を心がけ、屋内では冷房を適切に使用するなど、万全な暑さ対策でお過ごしください。