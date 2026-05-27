関西ジュニア・AmBitiousの永岡蓮王と井上一太が、“レシート任せ”のアポなしロケで大苦戦。しかし、苦労の甲斐あってかSNSで“鬼バズり”中の絶品スイーツ店に辿り着くことに成功する。さらに店主は“2人に負けない”ほどのイケメンで……。

【TVer】AmBitious・永岡＆井上に“負けないイケメン”!? 絶品スイーツを作る店主の素顔は……？

今回の『行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いただきシャス！～』は永岡と井上が挑戦。しかし、月曜朝ということもあり、JR野田駅周辺は人通りが少なく、永岡は「皆さん働いてますよ、人がいない」と苦笑い。井上も「貸し切ってるみたい」と人が見当たらないことにやや不安そうだ。

そこで2人は人が多そうな大阪市中央卸売市場へ向かうも、恒例の“アポ取り”問題に直面。永岡が自ら撮影の許可取りへ向かったものの、やはり突然すぎたためかあえなくNGとなり、「ガッツリ断りムードでした」と肩を落とした。今回もロケ開始から1時間経過しても“収穫ゼロ”という厳しい状況が続く。

そんな中、ようやく“当たりレシート”が出現。女性が財布から取り出したのは、SNSで話題になっているというスイーツ店のレシートだった。

“2人に負けないイケメンのパティシエがやっている”という紹介に、永岡＆井上は照れつつも一気にテンションアップ。去年8月にオープンしたというスイーツ店「Bonjour Arima」に向かった。

お店に到着するも、市場で撮影NGとなっていたこともあり、井上は「バツの可能性がある」とやや不安そう。リベンジとばかりに永岡が再び交渉へ向かうが、なかなか戻ってこないため井上も「これどっちやろ……」とソワソワし始める。

だが、交渉の結果は撮影OK！ テイクアウト専門店だったが、店前であれば撮影可能という“神対応”に、2人も大喜びだった。

イケメンと噂の店主は、マスク姿で登場。永岡がマスクの下の素顔を見せてもらえないかお願いするも、厨房内ということもありマスクを外すのは難しいとのこと。それでも、「彼女いますか？」という井上の質問には「彼女はいません」と答えてくれた優しい店主に、2人は大盛り上がりを見せていた。

SNSで大バズりという同店の人気商品は、クロワッサンの中に北海道産の牛乳を使ったカスタードクリームをたっぷり詰め込んだ「クロシュー（330円）」。注文が入ってから焼き上げるスタイルで、永岡は「カスタードクリームが濃厚でめちゃくちゃおいしい」と大興奮。「1個じゃ足りんレベルやで」と絶賛していた。

なお、AmBitiousの永岡＆井上がSNSで鬼バズり中の絶品スイーツに歓喜する様子は、5月22日放送の『news おかえり』（ABCテレビ）内コーナー「行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いただきシャス！～」で紹介された。同コーナーではこのほか、39年に渡って地元で愛される焼肉の名店も紹介している。

『newsおかえり』で隔週金曜日に放送される「行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いただきシャス！～」は最新話をTVerで無料見逃し配信中。ぜひお気に入り登録も！

【TVer】スタッフがムチャぶり…AmBitious永岡＆井上、食べてもないのに“行ったつもり”で冷麺の食レポに挑戦!?

＜紹介したお店情報＞

Bonjour Arima

電話：06-7777-7567

住所：大阪市此花区西九条3丁目9-12

焼肉の金海

電話：06-6466-0190

住所：大阪市此花区西九条2丁目6-22