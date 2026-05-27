現職の女性首長で全国初とみられる産休の取得を表明した京都府八幡市の川田翔子市長（３５）が２６日に記者会見し、産休の期間を産前、産後各８週間とすることや業務体制の詳細などを明らかにした。

川田市長は９月１３日が出産予定日であることを踏まえ、７月２０日頃から産前、産後各８週間の休暇を取ると説明。市職員の条例施行規則と市議の規則に合わせたものとした。この期間は能勢重人副市長が職務を代理し、川田市長に週１回は、オンラインで報告をしていくという。

特別職である市長には、休暇や勤務時間の規定がない。川田市長は「休暇と言わずに休むこともできたが、任期中の首長の出産は今後も起きるかもしれない。一つの事例をつくっておこう」と思い、あえて「産休取得」という表現を選んだと説明した。

また、後に続く女性首長や自営業者らを念頭に「労働基準法の産休が適用されない職種を含め、よりよい制度設計の端緒になればと考えた」と述べた。

市によると、２５日までに、６９件の意見が電話やメールで寄せられた。多くは賛成の意見だったが、「無責任だ」という批判的な内容もあったという。川田市長は「制度は変えられるが、人間は変えられない。私が男になることはできない。既存の制度に合わない属性の人間を排除する方向にだけは、議論を持っていってほしくない」と語った。

また、川田市長は１１月上旬に予定している産休明けの後は、育休を取得しないことを明らかにした。「休暇の期間が長くなると、市民の不安を招く」とした上で、主要行事や議会、災害時を除き、テレワークなどで対応していくという。産休中を含め、給与は減額しない方針。